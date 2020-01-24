Ceren Damar’ın katil zanlısının annesinden cinsel taciz iddiası

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel’in kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülmesine ilişkin açılan davada, sanığın annesi tanık olarak dinlendi. Sanık avukatı Vahit Bıçak’ın "Oğlunuz beyanında bir bayan tarafından cinsel tacize uğradığını iddia etti. Çocuğunuz yalan söyler mi?" sorusuna anne, "Ceren, ikinci kez öğretmen olarak tahsil edildiğinde o konudan bana bahsetti. Bana, ’anne zaten evlendi, ben de uzak duracağım’ dedi. Ben de ona eğitmenle öğrencisi arasında böyle bir şey olamayacağını, bunun profesyonellikle alakasının olmadığını, uzak durması gerektiğini, kesinlikle selam dahi vermemesi gerektiğini söyledim" iddialarında bulundu.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Hasan İsmail Hikmet, taraf avukatları, Ceren Damar Şenel’in aile yakınları, bazı milletvekilleri ve çok sayıda izleyici katıldı. Dava, taleplerin alınmasıyla başladı. Türkiye Barolar Birliği Kadın Komisyonu ve Ankara İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği, davaya katılma talebinde bulundu. Sanık avukatı Vahit Bıçak, katılma taleplerine ilişkin, "CMK’ya göre suçtan doğrudan zarar görenlerin davaya katılma hakkı vardır. Dolaylı zarar görenin davaya katılma hakkı yoktur. Elinizdeki dosya bir kadın cinayeti değildir, kadının cinsiyetinden dolayı işlenmiş bir suç değildir. Maktulle fail arasında bir takım konular mevcuttur, o konular nedeniyle işlenmiştir. Ordu’da geçtiğimiz hafta bir hadise oldu. Burada fail mağduru hiç tanımıyordu. Cinsel kimliğinden dolayı öldürürse kadın cinayeti budur. Dolayısıyla burada bir kadın cinayeti yoktur. Tamamen kamuoyunu manipüle etme gayreti vardır. Katılma talebinin reddini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sanığın annesi tanık olarak dinlendi

Mahkeme, suçtan doğrudan zarar görmedikleri gerekçesiyle Türkiye Barolar Birliği Kadın Komisyonu ve Ankara İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği’nin katılma talebini reddetti. Daha sonra sanık Hikmet’in annesi Hatice Elçi Hikmet tanık olarak dinlendi. Olay gününü ve sonrasını gözyaşları içinde anlatan tanık Hikmet, şunları kaydetti:

"Oğlum ilk benimle telefondan görüştü. Bana, ’Okulda bir olay meydana geldi. Çok üzgünüm gelip beni alır mısınız?’ dedi. Ben önce ne dediğini anlamadım. Sonra ’Kendimi intihar edeceğim’ dedi. Çılgına döndüm ve okulda ne olduğunu sorduğumda ’Okulda çok kötü bir olay oldu, hatırlamıyorum’ cevabını verdi. Bunun üzerine evden çıktım, eşimi aradım ve onu da yolda taksiyle aldım. Oğlumdan da sabit bir yerde kalmasını istedim. Oğlumla buluştuğumda çok telaşlıydı. Onu sakinleştirmeye çalıştım. Eşime ’Üstünde ne kadar malzeme varsa telefonu bana verin, diğer malzemeleri sen al’ dedim. Malzemelerden kastım bir adet bıçak ve bir adet silahtır. Eşimden silahı temizlemesini istedim. Telefon bendeydi, silah ve bıçak eşimdeydi. İvedilikle taksiye bindik ve oğlumu emniyete teslim ettik. Daha sonra polis, ’Çocuğunuza çamaşır getirin’ dedi. Bunun üzerine eve gittim ben de. O ara telefon benim üzerimde olduğu için benimle gidip geldi. Emniyette ’Telefonu alacak mısınız?’ diye sorduğumda ’Sonra alırız’ dedi ve gece 02.00’de aldılar."

Tanık Hikmet’e eşine söylediği "Silahı temizle" ifadesi soruldu. Hikmet, "Silahı temizleme ifadesinden kastım, mekanik aksanında bulunan boş kovanın çıkartılması, silahın tekrardan atışa hazır hale getirilmesi ve emniyetli şekilde boş kovanın atılmasıdır" dedi.