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Ceren Hindistan'a ikinci şok!

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.05.2018 10:08 | Son Güncelleme

‘Kızını tedavi ettirmiyor’ diye Ceren Hindistan’ı yargıya ihbar eden hastane, bu kez de Hindistan’ı savcılığı şikayet etti: Doktorlarımıza iftira atıyor, bize hakaret ediyor, yargıyı etkilemeye çalışıyor

Ceren Hindistan'a ikinci şok!

Ceren Hindistan hakkında 'Kanser kızını tedavi ettirmiyor, kemoterapiyi reddediyor' diyerek dava açan hasteneden ikinci hamle geldi.

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Hastane yönetimi, Hindistan'ın "Hastanenin eksikleri vardı, oradan elimizden kötü delillerle çıktık. Kuyruk acıları var" sözlerinin ardından yine harekete geçti.

SORUŞTURMA BAŞLADI

Hastane yönetimi bu kez de Hindistan'ı savcılığa şikayet etti: 'Ceren Hindistan sorumluluğu bize yüklemeye çalışarak bizi zor durumda bırakıyor. Hastanemize ve doktorlarımıza hakaret ediyor, iftira atıyor ve yargılama sürecini etkilemeye çalışıyor.' Savcılık soruşturma başlattı.

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