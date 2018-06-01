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Ceren Hindistan'a kızının babasından zorlama hapis istemi

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.06.2018 12:30 | Son Güncelleme

Kızı Arya Rima Aslan’ı tedavi ettirmediği iddiasıyla hakkında savcılık soruşturması devam eden ve 50 bin liralık tazminat davası açılan oyuncu ve manken Ceren Hindistan’a, eskiden birlikte yaşadığı Ümit Aslan’ın, tv programlarında ve sosyal medyada kendisi hakkında küçük düşürücü ifadeler kullandığını gerekçesiyle 1 aylık koruma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Karara rağmen Ceren Hindistan’ın hakaret içerikli açıklamalar yapmaya devam ettiğini öne süren Ümit Aslan, 3 gün zorlama hapsi kararı veri

Ceren Hindistan'a kızının babasından zorlama hapis istemi

Oyuncu Ceren Hindistan’ın 2.5 yaşındaki kızı Arya’nın böbreğinde tümöre rastlanmıştı. Hastalığı tespit eden Şişli’deki özel bir hastane, hemen kemoterapiye başlanması gerektiğini açıklamış, ancak Ceren Hindistan ise çocuğu için tedaviyi reddettiği iddia edilmişti. Bunun üzerine hastane de çocuğun tedavisinin devam ettirilmesi için İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak Ceren Hindistan’a dava açmıştı. Mahkeme küçük kızın tedavi evraklarının hastaneden istenmesine, evraklar geldiğinde çocuğun acil olarak Adli Tıp Kurumu’na sevkine ve davanın baba Ümit Aslan’a bildirilmesine karar vererek duruşmayı ertelemişti.

MAHKEME 1 AY TEDBİR KARARI VERDİ
Ceren Hindistan hakkında bu defa daha önce birlikte yaşadığı Ümit Aslan tarafından koruma talepli bir dava açıldı. Ceren Hindistan hakkında 10 Mayıs 2018 günü 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında koruma isteyen Ümit Aslan dilekçesinde Hindistan’ın tv programlarında ve sosyal medyada kendisi hakkında küçük düşürücü ifadeler kullandığını öne sürdü. Ümit Aslan ayrıca Ceren Hindistan’ın hakaret ve tehdit içerikli sözler sarf ettiğini belirterek, aleyhinde konuşmaması için tedbir kararı verilmesini istedi. Talebi değerlendiren İstanbul Aile Mahkemesi, Ceren Hindistan’ın 1 ay süreyle Ümit Aslan’a yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi.

BU SEFER DE ZORLAMA HAPSİ İSTEDİ
Ümit Aslan, Ceren Hindistan’ın 16 Mayıs 2018 tarihinde “Duymayan Kalmasın” adlı programa katılarak aleyhinde açıklamalar yaptığını iddia etti. Ceren Hindistan’ın programda, “Ümit Aslan’dan tarafıma nafaka ödemesi yapılmamıştır. Kendisi nafaka ödediği hakkında yalan söylüyor. Bana göndermiş olduğu 70 bin liralık paranın nafaka ile alakası yoktur. Gönderdiği zaman da 1 ay gönderdi 3 ay göndermedi. Hiçbir şekilde düzenli ödeme yapmadı. Kendisi beni darp etmiştir. Beni darp ettiğini tabi ki kabullenmez. Beni dövdükten sonra gelip özür diliyordu. Bana yalvarıyordu. Çocuğun sağlık sigortasını ben yaptım. Ümit Aslan diğer kanallarda bu konuda yalanlar söylüyor. O’nun derdi ben olmuşum. Derdi çocuğu olsa önceki çocuğunu görmeye giderdi. Eski sevgililerimden konuşuyor. Eski sevgililerim ona kuyruk acısı olmuş. Beni susturmaya çalışıyor. Ben susar mıyım? Asla” şeklinde açıklama yaptığını ve bu nedenle mahkemenin verdiği karara aykırı davrandığını belirtti.

Ceren Hindistan’ın hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeye yönelik söz ve davranışlarda bulunmaya devam ettiğini itiraz dilekçesinde anlatan Ümit Aslan’ın avukatı, “Davalı, müvekkilimi toplum nezdinde haksız, yalancı konumuna düşürerek itibarsızlaştırmaya devam etmiştir. Koruma kararına aykırı davranması nedeniyle Ceren Hindistan hakkında zorlama hapsi verilmesini talep ediyoruz” dedi.

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