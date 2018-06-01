Ceren Hindistan'a kızının babasından zorlama hapis istemi

Oyuncu Ceren Hindistan’ın 2.5 yaşındaki kızı Arya’nın böbreğinde tümöre rastlanmıştı. Hastalığı tespit eden Şişli’deki özel bir hastane, hemen kemoterapiye başlanması gerektiğini açıklamış, ancak Ceren Hindistan ise çocuğu için tedaviyi reddettiği iddia edilmişti. Bunun üzerine hastane de çocuğun tedavisinin devam ettirilmesi için İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak Ceren Hindistan’a dava açmıştı. Mahkeme küçük kızın tedavi evraklarının hastaneden istenmesine, evraklar geldiğinde çocuğun acil olarak Adli Tıp Kurumu’na sevkine ve davanın baba Ümit Aslan’a bildirilmesine karar vererek duruşmayı ertelemişti.

MAHKEME 1 AY TEDBİR KARARI VERDİ

Ceren Hindistan hakkında bu defa daha önce birlikte yaşadığı Ümit Aslan tarafından koruma talepli bir dava açıldı. Ceren Hindistan hakkında 10 Mayıs 2018 günü 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında koruma isteyen Ümit Aslan dilekçesinde Hindistan’ın tv programlarında ve sosyal medyada kendisi hakkında küçük düşürücü ifadeler kullandığını öne sürdü. Ümit Aslan ayrıca Ceren Hindistan’ın hakaret ve tehdit içerikli sözler sarf ettiğini belirterek, aleyhinde konuşmaması için tedbir kararı verilmesini istedi. Talebi değerlendiren İstanbul Aile Mahkemesi, Ceren Hindistan’ın 1 ay süreyle Ümit Aslan’a yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi.