Ceren Hindistan: Açıklayacaklarıma şok olacaksınız

İş insanı Ümit Aslan ile arasındaki velayet mücadelesi devam eden oyuncu Ceren Hindistan, bir süredir kullanmadığı Instagram hesabını yeniden aktif hale getirdi.

Ceren Hindistan'dan iddialı paylaşım

Yaklaşık bir buçuk sene sonra ilk paylaşımını yaptığını ifade eden Hindistan, "Hepiniz Ayrişko'yu merak etmişsiniz. O çok iyi. Duygulandırdınız beni" dedi.

Olaylı bir şekilde ayrıldığı sevgilisi Aslan'dan, Arya adından bir kızı bulunan Ceren Hindistan'ın, "Çok büyük açıklamalar yapacağım. Az daha sabır. Bütün açılan davaları kazandım. Son bir davamız kaldı. Onu da alacağız, zaten hiç korkumuz olmadı. Sonra açıklayacaklarıma şok olacaksınız" sözleri ise dikkat çekti.

'Baba Ocağı' dizisi ile şöhret olan 31 yaşındaki Ceren Hindistan, nikahsız çocuk dünyaya getirdiği Ümit Aslan'dan bir kaç yıl önce şiddet gördüğü gerekçesiyle ilişkiyi bitirmişti.

İstanbul'daki özel bir hastanenin yönetimi, oyuncu hakkında, 'Kanser kızını tedavi ettirmiyor. Kemoterapiyi reddediyor' iddiasıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurmuş, Hindistan'ın 2.5 yaşındaki kızı Arya hakkında koruma kararı verilmesini istemişti.

Hastane yetkilileri dava dilekçelerinde küçük kızın tedavi edilmesini de talep etmişti. Ceren Hindistan da Instagram hesabından, "Hastanenin eksikleri vardı, oradan elimizden kötü delillerle çıktık. Kuyruk acıları var" şeklinde paylaşımlarda bulunmuştu.

Bunun üzerine hastane yönetimi Hindistan'ı, "Sorumluluğu bize yüklemeye çalışarak bizi zor durumda bırakıyor, hastanemize ve doktorlarımıza hakaret ediyor, iftira atıyor ve yargılama sürecini etkilemeye çalışıyor' diyerek, savcılığa şikayet etmişti.

İstanbul Bilişim Suçları Bürosu Savcılığı tarafından yapılan soruşturmada savcılık, "Türk Ceza Kanunu'nda tüzel kişiye karşı hakaretin tanımının olmadığını" belirterek, kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar vermişti.