MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ceren Hindistan: Açıklayacaklarıma şok olacaksınız

Ceren Hindistan: Açıklayacaklarıma şok olacaksınız

11.11.2020 13:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olaylı bir şekilde ayrıldığı iş insanı Ümit Aslan'dan, Arya adında bir kızı bulunan oyuncu Ceren Hindistan, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Hindistan, "Çok büyük açıklamalar yapacağım. Az daha sabır. Bütün açılan davaları kazandım. Son bir davamız kaldı. Onu da alacağız, zaten hiç korkumuz olmadı. Sonra açıklayacaklarıma şok olacaksınız" ifadelerini kullandı.

İş insanı Ümit Aslan ile arasındaki velayet mücadelesi devam eden oyuncu Ceren Hindistan, bir süredir kullanmadığı Instagram hesabını yeniden aktif hale getirdi.

Ceren Hindistan'dan iddialı paylaşım

Yaklaşık bir buçuk sene sonra ilk paylaşımını yaptığını ifade eden Hindistan, "Hepiniz Ayrişko'yu merak etmişsiniz. O çok iyi. Duygulandırdınız beni" dedi.
Olaylı bir şekilde ayrıldığı sevgilisi Aslan'dan, Arya adından bir kızı bulunan Ceren Hindistan'ın, "Çok büyük açıklamalar yapacağım. Az daha sabır. Bütün açılan davaları kazandım. Son bir davamız kaldı. Onu da alacağız, zaten hiç korkumuz olmadı. Sonra açıklayacaklarıma şok olacaksınız" sözleri ise dikkat çekti.
'Baba Ocağı' dizisi ile şöhret olan 31 yaşındaki Ceren Hindistan, nikahsız çocuk dünyaya getirdiği Ümit Aslan'dan bir kaç yıl önce şiddet gördüğü gerekçesiyle ilişkiyi bitirmişti.
İstanbul'daki özel bir hastanenin yönetimi, oyuncu hakkında, 'Kanser kızını tedavi ettirmiyor. Kemoterapiyi reddediyor' iddiasıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurmuş, Hindistan'ın 2.5 yaşındaki kızı Arya hakkında koruma kararı verilmesini istemişti.
Hastane yetkilileri dava dilekçelerinde küçük kızın tedavi edilmesini de talep etmişti. Ceren Hindistan da Instagram hesabından, "Hastanenin eksikleri vardı, oradan elimizden kötü delillerle çıktık. Kuyruk acıları var" şeklinde paylaşımlarda bulunmuştu.
Bunun üzerine hastane yönetimi Hindistan'ı, "Sorumluluğu bize yüklemeye çalışarak bizi zor durumda bırakıyor, hastanemize ve doktorlarımıza hakaret ediyor, iftira atıyor ve yargılama sürecini etkilemeye çalışıyor' diyerek, savcılığa şikayet etmişti.
İstanbul Bilişim Suçları Bürosu Savcılığı tarafından yapılan soruşturmada savcılık, "Türk Ceza Kanunu'nda tüzel kişiye karşı hakaretin tanımının olmadığını" belirterek, kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar vermişti.
Savcılık kararında şikayeti tüzel kişinin yaptığını, şikayette adı geçen doktorun ise gerçek kişi olduğunu kaydederek, bu doktorun müşteki olamayacağı da vurgulanmıştı.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
osman kanat bu duruma cok uzulecek :)

En Çok Okunan Haberler

Pentagon'da deprem! İstifalar peş peşe geldi

Pentagon'da deprem! İstifalar peş peşe geldi

Koronavirüs aşısının fiyatı ne olacak?

Koronavirüs aşısının fiyatı ne olacak?

17 gündür kayıp olarak aranıyorlardı! Cansız bedenleri kuyuda bulundu

17 gündür kayıp olarak aranıyorlardı! Cansız bedenleri kuyuda bulundu

İstanbul ve Ankara'da 65 yaş ve üstüne kısıtlama

İstanbul ve Ankara'da 65 yaş ve üstüne kısıtlama

Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı'na getirildi

Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı'na getirildi

Apple'ın hayali gerçek oldu, yenisi görücüye çıktı!

Apple'ın hayali gerçek oldu, yenisi görücüye çıktı!

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Kamera arkasına paylaştı! 'Bu sahneye kalbimizi bıraktık'

Kamera arkasına paylaştı! 'Bu sahneye kalbimizi bıraktık'

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Boşanma sonrası sitem etti! 'Akbabalara yedirmem'

Boşanma sonrası sitem etti! 'Akbabalara yedirmem'

Acı gerçeği öğrenen adamın dünyası başına yıkıldı

Acı gerçeği öğrenen adamın dünyası başına yıkıldı

İsyan ettiler! Vefa ve etik kavramları yok olmuş

İsyan ettiler! Vefa ve etik kavramları yok olmuş

Diğer Haberler

Bülent Şakrak’tan Ceyda Düvenci’ye romantik sözler!

Romantik paylaşım! ‘Özgün bir...’

Bomba iddia! Murat Boz ve Farah Zeynep Abdullah...

Yılın aşk bombası! Gözlerden uzak şekilde...

Ahmet Kural: Bir çocuğun hayalinin gerçekleşmesini istiyorum

'Bir çocuğun hayalinin gerçekleşmesini istiyorum'

Candice Swanepoel sutyen giymeyi tercih etmedi

Sutyen giymeyi tercih etmedi

Mert Öcal’dan koronavirüs kısıtlamalarına gönderme! “22.00’de balkabağı...”

Olay gönderme! '22.00’de balkabağı...'

İdo Tatlıses: Düğünsüz damat olmaz

'Düğünsüz damat olmaz'

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.