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Ceren Hindistan'dan Ümit Aslan'a: Damarıma basmaya devam edersen...

25.03.2021 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Ceren Hindistan, kendisi için koruma ve konuşmama kararı aldıran eski sevgilisi Ümit Aslan'a, "Açıklamaya başlarsam sokağa adım atamazsın' diyerek gözdağı verdi. Hindistan geçtiğimiz günlerde "Porno izlerken çıplak şekilde yakaladım, beni dövdü" demişti.

Ceren Hindistan'dan Ümit Aslan'a: Damarıma basmaya devam edersen...

Ceren Hindistan, Aile Mahkemesi'ne başvurarak kendisi hakkında bir ay süreyle koruma kararı ve konuşmama yasağı aldıran Ümit Aslan'a tepki gösterdi.

32 yaşındaki oyuncu, eski sevgilisine yönelik sosyal medya hesabından yaptığı sert açıklama ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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Ceren Hindistan kararı duyunca "Erkek diye ortada gezen bir müsveddenin bana karşı koruma kararı çıkarmasına saatlerdir kahkaha atıyorum. Yavrum bu kadar mı korktun benden Aslan parçası... Daha bir şey açıklamadım.

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Asıl açıklamaya başlarsam sokağa adım atamazsın, biliyorsun. Aslan olmuş kedicik. Neyse bir ay süreyle korun bakalım... Şunu da söyleyeyim; mayın basana kadar sessizdir. Damarıma basmaya devam edersen asıl o zaman miyavlatırım. Şirket hesabından da sürekli sayfamda geziyorsun... Azıcık git soluklan, bir su iç, bir yemek ye. Merak etme senin yazıp geri vites yapıp silmiyorum. Kalıyor sayfamda, istediğin zaman girip görürsün" dedi.

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Ceren Hindistan
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