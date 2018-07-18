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Ceren Hindistan davasında flaş gelişme!

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.07.2018 13:51 | Son Güncelleme

Ceren Hindistan'ın eski erkek arkadaşı Ümit Aslan, 29 yaşındaki oyuncunun kendisi hakkında küçük düşürücü ifadeler kullandığı gerekçesiyle 1 aylık koruma kararından sonra 3 günlük zorlama hapsini istemişti. Mahkeme, Aslan'ın talebini karar bağladı.

Ceren Hindistan davasında flaş gelişme!

Önceki gün görülen davada mahkeme; TV programlarında ve sosyal medyada hakkında küçük düşürücü ifadeler kullandığı gerekçesiyle Ceren Hindistan'ın 3 günlük zorlama hapsini isteyen eski hayat arkadaşı Ümit Aslan’ın talebini reddetti. (Akşam)

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ceren hindistan Ümit Aslan hapis istemi

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