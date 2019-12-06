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Ceren Hindistan hafızasını sildirmiş!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 14:11 | Son Güncelleme

Kızı Arya doğduktan sonra dizi veya sinema filmi gibi projelerde yer almayan Ceren Hindistan hafızasını sildirdiğini açıkladı.

Ceren Hindistan hafızasını sildirmiş!

Oyuncu Ceren Hindistan, sosyal medya hesabından TMS tedavisiyle hafızasını sildirdiğini açıkladı. Kızı Arya doğduktan sonra bir süredir dizi veya sinema filmi gibi projelerde yer almayan Hindistan, bir süre bu tedaviyi araştırdığını ve nihayetinde yaptırdığını takipçileriyle paylaştı.

"YENİ DOĞMUŞ GİBİ OLUYOR İNSAN"

Oyuncu, Instagram hesabında hafızasını sildirdiğini şu sözlerle anlattı:

"Bir yıl önce keşfettim ve yaptırdım. Gerçekten yeni doğmuş gibi oluyor insan. Tavsiye ederim. Vücudunda herhangi bir protez, diş implantı, diş protezi, kalp pili ve stendi olan kişilere yapılmıyor."

'Baba Ocağı' dizisi ile şöhret olan Ceren Hindistan, nikahsız çocuk dünyaya getirdiği Ümit Aslan'dan bir kaç yıl önce şiddet gördüğü gerekçesiyle ilişkiyi bitirmişti. Hindistan'ın olaylı ayrıldığı sevgilisi Aslan'dan, Arya adından bir kızı bulunuyor.

TMS TEDAVİSİ NEDİR?

Hafıza sildirme tedavisi olarak karşımıza çıkan TMS (Trans manyetik stimülasyon) 1903 yılından beri alternatif tıpta kullanılan bir yöntemdir.

Başta depresyon hastaları olmak üzere pek çok psikiyatrik hastanın tedavisinde başvurulan bir yöntem olan TMS, uyarıcı bir bobin aracılığı ile oluşan çok güçlü bir manyetik alan tarafından serebral kortekste küçük ve geçici elektrik akımı meydana getirilmesini hedefleyen bir tekniktir.

Uygulama sırasında bilinç kaybı meydana gelmez, ürperme gibi bir his duyulur. İşlem sırasında manyetik alan yaklaşık 100 desibellik bir ses çıkarır. Bu nedenle kulakların korunması gerekir.

Motor korteks üzerine motor eşikten daha büyük TMS uygulaması kas kontraksiyonuna ve motor uyarım potansiyeline (MEP) yol açabilir. Başparmak hareketleri ile TMS arasındaki zaman kaydedilebilir ve buna ileti zamanı adı verilir.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
atma ziya çocuğu ne yaptın
e hafızasını sildirmiş ama 1 yıl önce araştırmaya başladım diyor? kızını kendini dizilerini hatirliyor ne alaka? :)
öyöe bir şey yok olsa türkiye ye toptan verirlerdi
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