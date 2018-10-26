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CEREN HİNDİSTAN HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 17:21 | Son Güncelleme

Lerzan Mutlu'nun Ceren Hindistan'a açtığı hakaret davasına devam edildi.

Şengüler YEŞİL / İstanbul (DHA)
Lerzan Mutlu'nun Ceren Hindistan'a açtığı hakaret davasına devam edildi. Duruşmanın kapalı yapılmasına yönelik talep reddedildi. Ceren Hindistan, "Çok yakın iki arkadaşım için yazmıştım, isimsiz olan paylaşımımı neden üstüne alındı anlamıyorum. Kendisini tanımam adını ilk kez duyuyorum" dedi.

2 YIL 4 AYA KADAR HAPİS İSTENİYOR
Lerzan Mutlu bir dönem moderatörlüğünü yaptığı programda Ceren Hindistan ile ilgili çıkan haberleri yorumlamıştı. Programdan sonra Ceren Hindistan sosyal medya üzerinden hakaret içerikli bir paylaşımda bulunmuştu. Lerzan Mutlu bunun üzerine Hindistan'dan şikayetçi olmuş, 2 yıl 4 aya kadar hapis talebiyle "hakaret davası" açıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada her iki taraf avukatları ile birlikte hazır bulundu. Mahkeme Ceren Hindistan'ın avukatının duruşmanın kapalı yapılması yönündeki talebini reddederek duruşmayı başlattı. Savunma yapmak için söz alan sanık Ceren Hindistan, Lerzan Mutlu'yu kendisine dava açana kadar hiç tanımadığını ve ismini duymadığını söyledi. Hindistan, “Sosyal medyadaki sözlerimde çok yakın iki arkadaşımı kastetmiştim. Olay üzerinden 3,5 sene geçtiği için isimlerini hatırlamıyorum. Ayrıca isim kullanılmayan bir paylaşımı neden üstüne alınıyor" dedi

" HAKARET İÇEREN BİR YORUMUMUZ OLMADI"
Sanık avukatı ise o dönem Ceren Hindistan'ın 3 gün önce doğum yaptığını ve lohusa dönemindeki kadının hal ve tavırlarının Türk toplum yapısında anlayışla karşılandığını belirtti. Mahkemede beyanda bulunan Lerzan Mutlu, “Moderatörlüğünü yaptığım programda önümüze haberler gelir ve biz onları toplumsallaştırarak yanlışsa yanlış olduğunu söyleyerek yorumlardık. Ben moderatörlük yapardım, arkadaşlar yorumlardı, ben de katılırdım. Türk örf ve adetlerimizde var olan evliliğin üzerine başkasıyla çocuk yapılmasının doğru olmadığını söyledik. Hakaret içeren bir yorumumuz olmadı" dedi. Mutlu ayrıca “Olay tarihinde bizim programımız bittikten 1 saat sonra paylaşım yapıldı" dedi.
Mahkeme eksiklerin tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Görüntü Dökümü:
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-Lerzan Mutlu ve Ceren Hindistan'ın adliyede çekilen fotoğrafları

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