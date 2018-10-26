Ceren Hindistan hakim karşısına çıktı

Şengüler YEŞİL / İSTANBUL (DHA)-Lerzan Mutlu'nun Ceren Hindistan'a açtığı hakaret davasına devam edildi. Duruşmanın kapalı yapılmasına yönelik talep reddedildi. Ceren Hindistan, "Çok yakın iki arkadaşım için yazmıştım, isimsiz olan paylaşımımı neden üstüne alındı anlamıyorum. Kendisini tanımam adını ilk kez duyuyorum" dedi.

2 YIL 4 AYA KADAR HAPİS İSTENİYOR

Lerzan Mutlu bir dönem moderatörlüğünü yaptığı programda Ceren Hindistan ile ilgili çıkan haberleri yorumlamıştı. Programdan sonra Ceren Hindistan sosyal medya üzerinden hakaret içerikli bir paylaşımda bulunmuştu. Lerzan Mutlu bunun üzerine Hindistan'dan şikayetçi olmuş, 2 yıl 4 aya kadar hapis talebiyle "hakaret davası" açıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada her iki taraf avukatları ile birlikte hazır bulundu. Mahkeme Ceren Hindistan'ın avukatının duruşmanın kapalı yapılması yönündeki talebini reddederek duruşmayı başlattı. Savunma yapmak için söz alan sanık Ceren Hindistan, Lerzan Mutlu'yu kendisine dava açana kadar hiç tanımadığını ve ismini duymadığını söyledi. Hindistan, “Sosyal medyadaki sözlerimde çok yakın iki arkadaşımı kastetmiştim. Olay üzerinden 3,5 sene geçtiği için isimlerini hatırlamıyorum. Ayrıca isim kullanılmayan bir paylaşımı neden üstüne alınıyor" dedi