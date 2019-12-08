Ceren Hindistan'ın bahsettiği hafıza sildirme nedir? Hafıza sildirme (TMS) nasıl yapılır?

Hafıza sildirmek ile ilgili birçok ünlü isim son zamanlarda TMS tedavisi ile hafızasını sildirdiğini duyuruyor. Peki hafıza sildirme tedavisi nasıl yapılır? Hafıza sildirmenin zararları ve yan etkileri neler? Kimler hafızasını sildirebilir? Hafıza sildirmek ile ilgili merak edilenler haberimizde.

HAFIZA SİLDİRME NASIL YAPILIR?

Hafıza sildirme tedavisi olarak karşımıza çıkan TMS (Trans manyetik stimülasyon) 1903 yılından beri alternatif tıpta kullanılan bir yöntemdir.

Başta depresyon hastaları olmak üzere pek çok psikiyatrik hastanın tedavisinde başvurulan bir yöntem olan TMS, uyarıcı bir bobin aracılığı ile oluşan çok güçlü bir manyetik alan tarafından serebral kortekste küçük ve geçici elektrik akımı meydana getirilmesini hedefleyen bir tekniktir.

Uygulama sırasında bilinç kaybı meydana gelmez, ürperme gibi bir his duyulur. İşlem sırasında manyetik alan yaklaşık 100 desibellik bir ses çıkarır. Bu nedenle kulakların korunması gerekir.

HAFIZA SİLDİRMENİN YAN ETKİLERİ NELER?

Motor korteks üzerine motor eşikten daha büyük TMS uygulaması kas kontraksiyonuna ve motor uyarım potansiyeline (MEP) yol açabilir. Başparmak hareketleri ile TMS arasındaki zaman kaydedilebilir ve buna ileti zamanı adı verilir.

