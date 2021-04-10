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Ceren Hindistan o mesajı ifşa etti! 'Sütyenle fırlamışsın...'

10.04.2021 07:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Ceren Hindistan, Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ceren Hindistan kendisine gelen bir mesajı ifşa ederek dalga geçti.

Ceren Hindistan o mesajı ifşa etti! 'Sütyenle fırlamışsın...'

'Zengin sevgili' çıkışı tartışma konusu olan 32 yaşındaki oyuncu Ceren Hindistan, bir kez daha Instagram'da gündem oldu.

Göz önünde olmanın en zor yanı pijamalarla markete gidememek dedikten sonra Hindistan ev haliyle bir mekana gittiği anları paylaştı.

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Ceren Hindistan bu paylaşımından sonra kendisine gelen mesajı ise ifşa etti. Ceren Hindistan kendisine gelen "Sütyenle fırlamışsın dışarı keşke giyinseydin" diyen takipçisini ifşa ederek bu sözleri ti'ye aldı.

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Ceren Hindistan yanıt olarak "Edepsiz namuzsuz Cero tüü... Sütyenle fırlamış bak bak" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Instagram Ceren Hindistan
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