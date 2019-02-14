HABER

Ceren Hindistan’a hakaret davasında bin 50 TL para cezası 

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 14:37 | Son Güncelleme

LERZAN Mutlu’ya sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan oyuncu Ceren Hindistan hakkında mahkeme kararını verdi.

Hayati ARIGAN/İSTANBUL, (DHA) LERZAN Mutlu’ya sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan oyuncu Ceren Hindistan hakkında mahkeme kararını verdi. Ceren Hindistan'ın hakaret suçunu ağır ve haksız tahrik altında işlediğini belirten mahkeme önce bin 50 TL adli para cezası verdi. Ceza hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevrildi. Hindistan 5 yıl suç işlemediği takdirde ceza dosyası ortadan kalkacak.

HAYAT BENİM SİZE HESAP MI VERECEĞİM?

Lerzan Mutlu'nun moderatörlüğünü yaptığı ‘Söylemezsem Olmaz' adlı programda Ceren Hindistan hakkında eleştiride bulunulması üzerine Hindistan, sosyal medyadan "Türkiye'nin iki seviyesiz ......çıkmış bizi eleştiriyor. Hayat bizim dedikodusu sizin hayırdır? İmam nikahlı da olurum, resmi nikahlı da….Hayat benim değil mi? Size mi vereceğim hesabını! Kabul eden benim, yaşayan benim! Sana ne! Yeni doğum yapmış bir anneye bunu yaptığınız için Allah sizin belanızı versin!" notunu düşmüştü. Ceren Hindistan bu yorumu daha sonra silmişti. Lerzan Mutlu'nun şikayeti üzerine Ceren Hindistan'a 2 yıldan 4 aya kadar hapis cezası istemiyle hakaret davası açılmıştı.

AĞIR VE HAKSIZ TAHRİK VAR

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada sanık Ceren Hindistan ve müşteki Lerzan Mutlu'yu avukatları temsil etti. Ceren Hindistan'ın avukatı Levent Turgut Karakoç, müvekkilinin özel hayatıyla ilgili yapılan ağır ve haksız yorumlar karşısında tepki gösterdiğini belirterek, beraatını istedi. Lerzan Mutlu'nun avukatı ise sanığın cezalandırılmasını istedi.

BİN 50 TL PARA CEZASI ERTELENDİ

Mahkeme davanın bittiğini belirterek Ceren Hindistan'ın hakaret suçunun ağır tahrik altında işlediğini belirterek bin 50 TL adli para cezası verdi. Ceren Hindistan'ın sosyal durumu ve bir daha suç işlemeyeceğine kanaat getiren mahkeme, adli para cezasını hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevirdi. Ceren Hindistan 5 yıl suç işlemediği takdirde dosyası ortadan kalkacak.

Henüz 13 yaşında ama günde bin dolar kazanıyor!Henüz 13 yaşında ama günde bin dolar kazanıyor!
MSB açıkladı: O komutan başka birimde görevlendirildiMSB açıkladı: O komutan başka birimde görevlendirildi
Ender rastlanan kitleden ameliyatla kurtulduEnder rastlanan kitleden ameliyatla kurtuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Tunç Soyer'den flaş HDP açıklama

Tunç Soyer'den flaş HDP açıklama

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Flaş iddia: Ankara'yı 4 puan farkla kazanacağız

Flaş iddia: Ankara'yı 4 puan farkla kazanacağız

İnanılmaz olay! Tarihi derbi yarıda kaldı

İnanılmaz olay! Tarihi derbi yarıda kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Yeniden kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Yeniden kuruldu!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Meteoroloji'den önemli uyarı: Dikkatli olun

Meteoroloji'den önemli uyarı: Dikkatli olun

Ozan Arif hayatını kaybetti

Ozan Arif hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tam 9 asırlık! Gerçek üzerindeki işaretler incelenince ortaya çıktı

Tam 9 asırlık! Gerçek işaretler incelenince ortaya çıktı

MSB açıkladı: 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanı başka birimde görevlendirildi

MSB açıkladı: O komutan başka birimde görevlendirildi

Antalyaspor-Fenerbahçe maçı sonrası statta çalınan 'tecavüz marşı' davasında karar

Maç sonu çalan 'tecavüz marşı' davasında karar

Şanlıurfa'yı karıştıran söylenti

Şanlıurfa'yı karıştıran söylenti

Olmaz olsun böyle anne-baba! Engelli öz kızına tecavüz edip, doğan bebekleri öldürdü

Olmaz olsun böyle anne-baba!

Hurda toplayarak, 5 çocuğuna bakıyor

Hurda toplayarak, 5 çocuğuna bakıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.