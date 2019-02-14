CEREN HİNDİSTAN’A HAKARET DAVASINDA BİN 50 TL PARA CEZASI 

HAYAT BENİM SİZE HESAP MI VERECEĞİM? Lerzan Mutlu'nun moderatörlüğünü yaptığı ‘Söylemezsem Olmaz' adlı programda Ceren Hindistan hakkında eleştiride bulunulması üzerine Hindistan, sosyal medyadan "Türkiye'nin iki seviyesiz ......çıkmış bizi eleştiriyor. Hayat bizim dedikodusu sizin hayırdır? İmam nikahlı da olurum, resmi nikahlı da….Hayat benim değil mi? Size mi vereceğim hesabını! Kabul eden benim, yaşayan benim! Sana ne! Yeni doğum yapmış bir anneye bunu yaptığınız için Allah sizin belanızı versin!" notunu düşmüştü. Ceren Hindistan bu yorumu daha sonra silmişti. Lerzan Mutlu'nun şikayeti üzerine Ceren Hindistan'a 2 yıldan 4 aya kadar hapis cezası istemiyle hakaret davası açılmıştı.

Haber: Hayati ARIGAN/İSTANBUL, (DHA) Lerzan Mutlu’ya sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan oyuncu Ceren Hindistan hakkında mahkeme kararını verdi. Ceren Hindistan'ın hakaret suçunu ağır ve haksız tahrik altında işlediğini belirten mahkeme önce bin 50 TL adli para cezası verdi. Ceza hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevrildi. Hindistan 5 yıl suç işlemediği takdirde ceza dosyası ortadan kalkacak.

AĞIR VE HAKSIZ TAHRİK VAR

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada sanık Ceren Hindistan ve müşteki Lerzan Mutlu'yu avukatları temsil etti. Ceren Hindistan'ın avukatı Levent Turgut Karakoç, müvekkilinin özel hayatıyla ilgili yapılan ağır ve haksız yorumlar karşısında tepki gösterdiğini belirterek, beraatını istedi. Lerzan Mutlu'nun avukatı ise sanığın cezalandırılmasını istedi.

BİN 50 TL PARA CEZASI ERTELENDİ

Mahkeme davanın bittiğini belirterek Ceren Hindistan'ın hakaret suçunun ağır tahrik altında işlediğini belirterek bin 50 TL adli para cezası verdi. Ceren Hindistan'ın sosyal durumu ve bir daha suç işlemeyeceğine kanaat getiren mahkeme, adli para cezasını hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevirdi. Ceren Hindistan 5 yıl suç işlemediği takdirde dosyası ortadan kalkacak.

