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Ceren’in annesi Güfer Özdemir’in yürekleri dağlayan feryadı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 11:28 | Son Güncelleme

Ordu’da evinin önünde kalbinden bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki Ceren Özdemir, doğum gününde mezarı başında anıldı. Anne Güfer Özdemir’in kızının mezarı başında "Doğum günleri planları yapıyordun, ben nasıl dayanırım, keşke şarkı söyleyip dans etseydin, ben yataydım orada keşke, benim yavrumu nasıl aldılar?" demesi yürekleri dağladı.

Ordu’da geçtiğimiz günlerde saat 19.35’te antrenman sonrası evine gireceği esnada kalbinden büyük bir bıçak darbesi alan Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü 3. sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir, ağır yaralandı. 112 acil servis ekiplerince Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Özdemir, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"DOĞUM GÜNÜMÜ UNUTMAYIN" İSTEĞİ

Olayın gerçekleştiği gün doğum gününe 3 gün kalan Ceren Özdemir’in katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak önce Perşembe Efirli Cezaevine gönderildi, oradan da Van’a nakledildi. Aile, doğum gününü kutlamaya hazırlanan ve arkadaşlarından "Doğum günümü unutmayın" isteğinde bulunduğu Ceren Özdemir, doğum gününde kızlarını yalnız bırakmadı.

FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI

6 Aralık tarihinde dünyaya gelen 20 yaşındaki Ceren Özdemir, toprağa verildikten 2 gün sonra mezarı başında anıldı. Anne Güfer Özdemir, kızının kıyafetlerini giyerek, mezarı başında gözyaşı döktü. Annenin, “Doğum günleri planları yapıyordun, ben nasıl dayanırım, keşke şarkı söyleyip dans etseydin, ben yataydım orada keşke, benim yavrumu nasıl aldılar? Senin kıyafetlerini giydim de geldim” diye feryatları ise yürekleri dağladı.

ACILI ANNEDEN SİTEM!

Acılı anne, "Böyle birisi nasıl cezaevinden dışarı salınır" diye tepkisini dile getirdi.

Ulubey ilçesin Kumanlar Mahallesi’ndeki mezarının başında, doğum gününde anılan Ceren’i, baba Yılmaz Özdemir, ablası Gizem, arkadaşları ve yakınları da yalnız bırakmadı. Ceren’in mezarına karanfil bırakıldı, dualar edildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Ceren Özdemir ordu

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
hani nerede idam naraalar atıyordunuz seçim meydanlarında hani halka sorulacaktı hersey yalan dolan
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