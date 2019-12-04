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Ceren'in katiliyle ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 18:16 | Son Güncelleme

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür A.'nın 14 yıl önce yine Ordu'da bir çocuğu öldürdüğü, 13 yıl boyunca kaçtığı, 2018 yılında da hırsızlık yaparken suçüstü yakalandığı ortaya çıktı.

Polisin başarılı operasyonuyla yakalanan Özgür A.'nın sabıka kaydının kabarık olduğu öğrenildi. Yakalanma anında 2 polis memurunu da bıçaklayarak, yaralayan Özgür A., 2005 yılında Ordu'da bir çocuğu öldürdü. Cinayetin ardından kaçan zanlı, firari olarak yargılandığı davada 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

HIRSIZLIK YAPARKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Hakkındaki yakalama kararı doğrultunda her yerde aranan Özgür A., 2018 yılında hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı.

Poliste 20 ayrı hırsızlık suçundan kaydı da bulunan Özgür A., cezasını çekmesi için tutuklanarak cezaaevine konuldu. Ancak Özgür A., 01.12.2019 tarihinde cezaevinden firar etti. (DHA)

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Ceren Özdemir Ceren Özdemir'in katili ordu

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
yaxın bir yere Bu adam yine kaçar bir çocuk daha öldürür ve milletçe öyle bakarız
Tam komedi!Yakaladığımız suçluyu elimizden kaçırıyoruz. Sonuç ortada.
Adam suç makinesi, bir de bunlara af isteyenler var. Bir de isteyenleri destekleyenler. Eğet af çıkarsa sizin de günahınız var. Unutmayın.
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