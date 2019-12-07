HABER

Ceren'in katiliyle ilgili yeni detay! 14 yıl önce bıçakladığı Dinçer'in iş yerine 150 metredeki otelde kalmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 12:37 | Son Güncelleme

Ordu'da Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Özgür Arduç'un, cezaevinden firar ettiği günün gecesinde, resepsiyon görevlisini tehdit ederek kaldığı otelin, 14 yıl önce, 13 yaşındayken bıçaklayarak ağır yaraladığı Dinçer A.'nın (27) ailesine ait restorana 150 metre mesafede olduğu ortaya çıktı.

Ordu'da Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Özgür Arduç, sorgusunda, cezaevinden firar etiği 1 Aralık gününün gecesini, Osmanpaşa Caddesi üzerindeki Vegas Otel'de geçirdiğini anlattı. DHA ekibi, Arduç'un, resepsiyon görevlisini tehdit ederek, kaldığı otele gitti. Otelin, katil zanlısının 14 yıl önce, bıçaklayarak ağır yaraladığı Dinçer A.'nın ailesine ait restorana 150 metre mesafede olduğu ortaya çıktı. Saldırının ardından eğitim hayatını yarıda kesen Dinçer A.'nın da çalıştığı restorana, yürüme mesafesindeki otelin resepsiyon görevlisi Deniz Aktaş, o akşamı şöyle anlattı:

"Saat 19.50 sıralarında otele geldi. 'Amasya'dan geliyorum, yanımda kimliğim yok' dedi. Ben de kimliksiz kayıt yapamayacağımı söyledim. 'Karnım çok aç' dedi. Acıyarak, ekmek arası bir şeyler götürdüm. 'Ekmeği yiyip, çıkacağım' dedi. Gitmediğini fark edip, 'Niye buradasın?' diye sordum. Beni, 'Seni öldürürüm' diyerek, tehdit etti. 'Buranın hâkimi de savcısı da benim' dedi. Ben de ona 'Sana insanlık yaptık, hayırdır ne oluyor?' dedim. 'Beni sabaha kadar idare edeceksin' dedi. Otelde müşteriler vardı, olay büyümesin diye kalmasına izin verdik. Polisi aramadım. Çok korkmuştum."

"O AKŞAM BENİ DE ÖLDÜREBİLİRDİ"

O akşam saldırganın kendisini de öldürülebileceğini, hala şok içinde olduğunu belirten Aktaş, "Bu adamın Ceren'in katili olduğunu duyunca, psikolojim bozuldu. 'Halk beni yanlış anlar' diye çok korkuyorum, tedirginlik yaşıyorum. O gün sakallaydı. Ceren olayında ilk önce tanıyamadım, sonra tanıdım. Emniyetten geldiler, her şeyi anlattım. Acıyorsun, ekmek arası bir şeyler veriyorsun ama bak neler oluyor? Sabah ben kalkmadan çıkıp, gitmişti. O akşam beni de öldürebilirdi. Hala şoktayım. Bunları anlatırken dahi tedirgin oluyorum" dedi.

(DHA)

Watch GT 2 ile sağlıklı bir yaşama 'adım atın' Watch GT 2 ile sağlıklı bir yaşama 'adım atın'
Miras davasında baba ile oğula ceza yağdıMiras davasında baba ile oğula ceza yağdı
Mersin’e sokulmak istenilen bir kamyon köpek geri gönderildiMersin’e sokulmak istenilen bir kamyon köpek geri gönderildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ceren Özdemir özgür arduç otel dinçer bıçaklama

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

Dikkat! Kuvvetli buzlanma ve don uyarısı geldi

Dikkat! Kuvvetli buzlanma ve don uyarısı geldi

Saldırgan Suudi asker çıktı! Trump, Kral Selman'la görüştü

Saldırgan Suudi asker çıktı! Trump, Kral Selman'la görüştü

Sigortası işlemiyor! Aylık hastane masrafı...

Sigortası işlemiyor! Aylık hastane masrafı...

Bolu'da deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü

Bolu'da deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü

Rusya sınıra hava savunma sistemi kurdu

Rusya sınıra hava savunma sistemi kurdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sosyal medyayı karıştıran iddia! Ceren'in katil zanlısının 2 arkadaşı da firar etti

Ceren'in katil zanlısının 2 arkadaşı da firar etti iddiası!

Son dakika! FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı'ndaki "Avrupa" yapılanmasına operasyon

Dışişleri Bakanlığı'ndaki "Avrupa" yapılanmasına operasyon

Çatalca'da korkutan fabrika yangını! Ekipler olay yerinde

Şu anda İstanbul! Cayır cayır yanıyor

Yaralı askerin sözleri gözlerinizi yaşartacak... "Biz bunu duyunca donduk kaldık"

Yaralı askerin sözleri gözlerinizi yaşartacak... 'Donduk kaldık'

Kan donduran anların görüntüsü ortaya çıktı! Arkasından gelip başından vurdu

Kan donduran görüntü! Arkasından yanaşıp kafasına ateş etti

Uludağ'da kaybolan 2 dağcı için mağara ve kuyular aranıyor

6 gün oldu... Didik didik aranıyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.