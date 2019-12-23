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Ceren Özdemir cinayeti davası başladı (7)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 13:04 | Son Güncelleme

TANIK: ETER İSTEDİ, VERMEDİM Ordu'da, balerin Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren, 2 polis memurunu da bıçakla yaralayan Özgür Arduç'un yargılanmasında tanıklar dinlendi.

TANIK: ETER İSTEDİ, VERMEDİM
Ordu'da, balerin Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren, 2 polis memurunu da bıçakla yaralayan Özgür Arduç'un yargılanmasında tanıklar dinlendi. Tanıklardan veteriner M.A., "Olaydan önce veteriner kliniğine geldi. Hayvanları için eter istediğini söyledi; ama vermedim" dedi.
Bölge esnafından tanık R.F. ise "Av bayisine geldi. Zıpkın baktı, fiyatları sordu, inceledi. Daha sonra alacağını söyledi. Çıkarken de kartımı aldı" diye konuştu.
Tanık U.Ö. de "Eter istedi; sığır ve köpeği için. Hayvanı bayıltmak istediğini söyledi. Daha sonra sosyal medyadan fotoğraflarını gördüm" dedi.
Katil zanlısının telefonla görüştüğü E.D. ise "Beni telefonla aradı. Benden silah istedi. Eşim telefonu açtı, 'Kapıdan gitmiyor' dedi. Kendisini tanımıyorum" diye konuştu.
KATİL ZANLISI: SİLAHI VE ZIPKINI ÖLDÜRMEK İÇİN SORDUM
Katil zanlısı Özgür Arduç ise tanıkların ifadelerinin kendisine sorulması üzerine, "Tanıklar doğru söylüyor. Eteri hayvan öldürmek için silahı ve zıpkını insanları öldürmek için sordum" dedi.
ANNE ÖZDEMİR: AKLİ DENGESİ YERİNDE
Duruşmada söz alan Ceren Özdemir'in annesi Gülfer Özdemir de katil zanlısının akıl sağlığına ilişkin savunmalarının gerçeği yansıtmadığını savunarak, "Sanığa gayet dikkatli şekilde bakıldığında, akli dengesinin yerinde olduğu ortada. Mahkemede verdiği ifadelerine göre, akıl sağlığının yerinde olduğunu kendisi kanıtlıyor" diye konuştu.

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