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  4. Ceren Özdemir cinayetinde 2'nci duruşma (2)

Ceren Özdemir cinayetinde 2'nci duruşma (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 11:26 | Son Güncelleme

KATİL ZANLISI: DELİ OLMAM İÇİN NE YAPMAM GEREK Ordu'da, balerin Ceren Özdemir’i bıçaklayarak öldüren, yakalandığı anda da 2 polis memurunu bıçaklayarak yaralayan katil zanlısı Özgür Arduç'un yargılanması sürüyor. Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Ceren Özdemir'in annesi Güfer, babası Yılmaz ve ablası Gizem Özdemir de duruşmada hazır bulundu.

KATİL ZANLISI: DELİ OLMAM İÇİN NE YAPMAM GEREK
Ordu'da, balerin Ceren Özdemir’i bıçaklayarak öldüren, yakalandığı anda da 2 polis memurunu bıçaklayarak yaralayan katil zanlısı Özgür Arduç'un yargılanması sürüyor. Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Ceren Özdemir'in annesi Güfer, babası Yılmaz ve ablası Gizem Özdemir de duruşmada hazır bulundu. Yoklama alınmasıyla başlayan duruşmada, hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen ve ceza indirimi uygulanmaması talep edilen katil zanlısı Özgür Arduç ise tutuklu bulunduğu cezaevinden, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkemede, sanık Özgür Arduç'un cezai ehliyetiyle ilgili Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden cezai ehliyetinin tam olduğuna ilişkin hazırlanan heyet raporu okunarak dava dosyasına eklendi. Heyet raporuna ilişkin savunma yapan tutuklu sanık Arduç, akli dengesinin yerinde olmadığını savunarak, "Burada memur olmasa gözünüzün önünde soyunurum görürsünüz akıl sağlığımın olup olmadığını. Raporda 'aklım yerinde' deniyor. Deli olmam için ne yapmam gerek. Hangi doktor raporu vermiş? Ruh ve Sinir Hastanesi'ne gittim, doktor beni anlamadı, ben de onu anlamadım. Akıl sağlığım yerinde değil, yeniden rapor aldırmak istiyorum. Madem rapor vermiyorsunuz, beni hastanede yatırın" dedi.
YENİ RAPOR TALEBİNE RET
Sanık Arduç'un yeniden akıl sağlığı raporu hazırlanmasını talebini mahkeme heyeti, oy birliği ile reddedip, mevcut akıl sağlığına ilişkin raporu kabul etti.
'EN AĞIR CEZAYI ALMASINI TALEP EDİYORUZ'
Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir, "Sanığın bu kadar mahkemeden talepte bulunması normal değil" derken, Anne Güfer ve kızı Gizem Özdemir de, "Sanık kaçmaya çalışıyor akıl sağlığı ile ilgili talebini reddediyorum. Onun en ağır cezayı almasını talep ediyorum" diye konuştu.
'BIÇAK GÖREVİNİ YAPTI' SORUSUNA YANIT VERMEDİ
Duruşmada Özdemir ailesinin avukatları, sanığın daha önceki polis sorgusunda 'bıçak görevini yaptı' ifadesini sordu. Sanık Özgür Arduç bu soruya, "Siz beni dinlemiyorsunuz, ben sizi niye dinleyeyim" yanıtını verdi. Sanık ayrıca avukatların, "Sakal tıraşı, hamam ve otel parasını nerden buldun" sorusunu da yanıtsız bıraktı.

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