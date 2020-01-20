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  4. Ceren Özdemir cinayetinde 2'nci duruşma; sanığa ağırlaştırılmış müebbet (4)

Ceren Özdemir cinayetinde 2'nci duruşma; sanığa ağırlaştırılmış müebbet (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 11:49 | Son Güncelleme

AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPSE ÇAPTIRILDI Ordu'da, balerin Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç'un yargılandığı Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, baroların davaya müdahil olma talebi, reddedildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPSE ÇAPTIRILDI
Ordu'da, balerin Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç'un yargılandığı Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, baroların davaya müdahil olma talebi, reddedildi. Savcılık mütalaasının okunmasının ardından söz alan Arduç, rapora tepki göstererek, "Raporu kendi kafalarına göre yazıp, çizmişler" dedi. Mahkeme hakimi, ara verdiği duruşmada, sanığa son sözü olup, olmadığını sordu. Sanık Arduç da "Yok" yanıtını verdi.
İNDİRİM YAPILMADI
Mahkeme heyeti, daha sonra kararını açıkladı. Sanık Özgür Arduç, 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemenin cezada indirime gitmediği karar, duruşma salonunda alkışlandı.

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