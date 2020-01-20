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  4. Ceren Özdemir cinayetinde 2'nci duruşma; sanığa ağırlaştırılmış müebbet (5)

Ceren Özdemir cinayetinde 2'nci duruşma; sanığa ağırlaştırılmış müebbet (5)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 12:53 | Son Güncelleme

BARO BAŞKANINDAN AÇIKLAMA Ordu Baro Başkanı Haluk Murat Poyraz, balerin Ceren Özdemir'i bıçaklayarak, öldüren Özgür Arduç'un yargılandığı ve ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığı Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmanın ardından açıklama yaptı.

Ceren Özdemir cinayetinde 2'nci duruşma; sanığa ağırlaştırılmış müebbet (5)

BARO BAŞKANINDAN AÇIKLAMA
Ordu Baro Başkanı Haluk Murat Poyraz, balerin Ceren Özdemir'i bıçaklayarak, öldüren Özgür Arduç'un yargılandığı ve ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığı Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmanın ardından açıklama yaptı. Sanığın en ağır cezayı aldığını belirten Poyraz, "Bugün Ceren Özdemir kızımızın davasının ikinci duruşması vardı. Önceki duruşmada sanık tarafından akıl sağlığının yerinde olmadığına dair itirazda bulunulmuştu ve kamuoyuna yansıdığı kadarıyla akıl sağlığının yerinde olduğuna dair Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin raporu dosyaya girmişti. Bugün duruşmada sanık, rapora itiraz etti. Yeniden rapor aldırılmasını talep etti. Hem biz hem cumhuriyet savcısı, yeniden rapor alınma talebinin reddinin gerektiğine ilişkin talepte bulunduk mahkemeye. Mahkeme de akıl sağlığını yerinde görerek, talebini reddetti ve yargılamaya devam etti" dedi.
Mahkeme kararıyla ilgili açıklamalarda bulunan Baro Başkanı Poyraz, şunları söyledi:
"Yapılan yargılama sonucunda iddia makamı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Bildiğiniz üzere iddia makamı iddianamesinde; sanığın Türk Ceza Kanunu'nun 82/1B maddesi uyarınca 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etmiş ve cezasının da TCK 62'nci maddesi uyarınca indirim yapılmamasını talep etmişti. Yargılama bugün itibarıyla sonuçlandırılmış oldu. Mahkeme hükmü açıkladı ve verdiği hükümde Türk Ceza Kanunu'nun 82/1B maddesi uyarınca 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan dolayı sanığın ağırlaştırılmış hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Yine sanığın sabıkalı geçmişi nedeniyle pişman olmaması ve geçmişi dikkate alınarak cezasına 62'nci maddesi uyarınca indirim yapılmaması kararı verildi. İnfazı aşamasında da birtakım farklı hükümler söz konusu. Mükerrer dediğimiz suçu birden fazla işleyen kişilere ilişkin özel infaz rejimiyle cezasının infaz edilmesine karar verildi."
BABA ÖZDEMİR: ADALET YERİNİ BULDU AMA ACIMIZ DİNMEYECEK
Duruşma sonrası Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir, adaletin tecelli ettiğini belirterek, "Adalet yerini buldu ama acımız dinmeyecek. Acımız yine devam edecek içimizde" dedi.
ANNE ÖZDEMİR: KARARDAN MEMNUNUZ
Anne Güfer Özdemir de "Karardan memnunuz. Ayrıca bize destek olan avukatımız başta olmak üzere bütün baro avukatlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına ve tüm halka teşekkür ediyorum. Hep yanımızda oldular. Böyle de olması gerekir, diye düşünüyorum" diye konuştu.
POLİSLERİ BIÇAKLAMASIYLA İLGİLİ DURUŞMA, 10 ŞUBAT'TA
Öte yandan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Özgür Arduç'un 2 polis memurunun bıçaklanmasıyla ilgili 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılandığı duruşma, 10 Şubat'ta görülecek. Arduç, bu duruşmaya da tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılacak.

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Ceren Özdemir cinayetinde 2'nci duruşma; sanığa ağırlaştırılmış müebbet (5)

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