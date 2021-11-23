HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ceren Özdemir cinayetinde flaş karar! Katil Özgür Arduç'un cezası onandı

Ceren Özdemir cinayetinde flaş karar! Katil Özgür Arduç'un cezası onandı

23.11.2021 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i (20) evinin önünde bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç'a (36) 'Canavarca hisle kasten öldürme' suçundan verilen 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi'nce onandı. Koşullu salıvermeden yararlandırılmayacak olan sanık Arduç cezasını, sıkı güvenlik rejimlerine göre çekecek.

Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde, 3 Aralık 2019 günü akşam saatlerinde Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir, bale kursundan çıkıp evinin önüne geldiğinde kendisini takip eden cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Özgür Arduç, bir gün sonra kent merkezinde esnaf tarafından yakalanıp polise teslim edildi. Arduç, bindirildiği polis otosunda 2 polis memurunu da bıçakla yaraladı.

Tutuklanan Özgür Arduç, Ceren Özdemir'i öldürmesine yönelik eyleminden dolayı Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamada, 'Canavarca hisle kasten öldürme’ suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırıldı. Özgür Arduç'a, polis memurlarına yönelik eyleminden dolayı 'yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kişiyi öldürmeye teşebbüs' suçundan hakkında açılan davada ise polislerden Zeki Çelik'i öldürmeye teşebbüsten 15 yıl, Haydar Değerli'yi yaralamaktan ise 9 ay olmak üzere toplam 15 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Arama çalışmalarına katılmıştı! Müslüme olayında tutuklanan dede böyle konuşmuşArama çalışmalarına katılmıştı! Müslüme olayında tutuklanan dede böyle konuşmuş

YARGITAY CEZAYI ONADI

Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin Ordu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Özgür Arduç'a verilen iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. Koşullu salıvermeden yararlandırılmayacak olan Arduç, cezasını sıkı güvenlik rejimlerine göre çekecek.

fc584772db248025c43c5a0a78a4a5d8

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
Kürdan yüzünden öldürülmüş!Kürdan yüzünden öldürülmüş!
Anahtar Kelimeler:
cinayet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

Müslüme olayında tutuklanan dede böyle konuşmuş

Müslüme olayında tutuklanan dede böyle konuşmuş

Siyasette yüzde 50+1 tartışması! Bahçeli'den Akşener'e yanıt

Siyasette yüzde 50+1 tartışması! Bahçeli'den Akşener'e yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar ilkel kabilelerin işidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar ilkel kabilelerin işidir

Hamit ve Reşat altın yeniden basılıyor

Hamit ve Reşat altın yeniden basılıyor

Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı

Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yer: İstanbul! Fransız kadınla otele giden Katarlının sonu kötü bitti

Yer: İstanbul! Fransız kadınla otele giden Katarlının sonu kötü bitti

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

14 ülkeye yayıldı! Uzman isim uyardı: Koronadan daha bulaşıcı ve öldürücü

14 ülkeye yayıldı! Uzman isim uyardı: Koronadan daha bulaşıcı ve öldürücü

Günler sonra açıkladı: Kabul etmedim

Günler sonra açıkladı: Kabul etmedim

İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan yeni açıklama

İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan yeni açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.