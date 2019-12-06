Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in 3 Aralık Salı günü öldürülmesinin ardından güvenlik güçleri, kamera kayıtlarının incelenmesi, teknik ve analiz çalışmaları neticesinde zanlı Arduç'u yakaladı.

Zanlının 1 Aralık'ta Ordu Efirli E Tipi Cezaevinden firar ettiği ve geceyi bölgeye yakın elma bahçesinde geçirdiği öğrenildi.

Şüphelinin 2 Aralık'ta ilçe merkezine geldiği ve alışveriş merkezlerinden hırsızlık yaptığı, özel güvenlik görevlileri nedeniyle bazı hırsızlık girişimlerinde başarılı olamadığı belirtildi.

CİNAYETİN ARDINDAN İNŞAATTA SAKLANMIŞ



Zanlı Özgür Arduç'un cinayetin ardından gece inşaatta saklandığı ortaya çıktı.

Günün aydınlanmasıyla acıkan Arduç'un ilçe merkezinde lokanta aradığı ve çay ocaklarında vakit geçirdiği tespit edildi.

120'DEN FAZLA GÜVENLİK KAMERASININ KAYITLARI İNCELENDİ



Ceren Özdemir'in katil zanlısı Arduç'un eşkali polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla belirlendi.

Özdemir ile daha önce hiç diyaloğu olmayan ve kentte yakın akrabası bulunmayan katil zanlısının işlediği cinayet, iş yeri ve kamu kurumlarındaki güvenlik kameralarına ait kayıtlar incelenerek aydınlatıldı.