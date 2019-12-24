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Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme! Özgür Arduç Elazığ'a sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 12:32 | Son Güncelleme

Ordu'da Ceren Özdemir’i, evinin bulunduğu binanın girişinde bıçaklayarak öldüren, Özgür Arduç, dünkü mahkeme kararının ardından, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi.

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme! Özgür Arduç Elazığ'a sevk edildi

Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın pazartesi günü yapılan ilk duruşmasında cinayet sanığı Arduç, ifadesi sırasında akıl hastası olduğunu, öldürme hissinin kendi kontrolünde olmadığını, cezaevinden çıkarsa yine cinayet işleyeceğini, tedavi edilmek istediğini söyledi. Mahkeme katil zanlısı Arduç’un beyanı üzerine, akıl sağlığının tespit edilmesi gerektiği görüşüyle ruh ve sinir hastalıkları hastanesinden rapor talep edilmesine karar verdi.

MUAYENEDEN GEÇİRİLDİ

Özgür Arduç, dünkü bu mahkeme kararının ardından, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi. Tutuklu bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nden sabah saatlerinde cezaevi aracı ve yoğun güvenlik önlemleriyle Elazığ’a götürülen katil zanlısı Arduç, burada cezai ehliyetini engelleyecek düzeyde bir akıl hastalığı olup olmadığıyla ilgili muayeneden geçirildi.

VAN'DA İNCELEME YAPACAK KURUM BULUNMUYOR

Cinayet sanığı Arduç'un, Van’da bu incelemenin yapılabileceği bir kurum olmaması nedeniyle en yakın il olarak Elazığ’a sevk edildiği belirtildi.

Kaynak: DHA

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Ceren Özdemir özgür arduç

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bir de deli deyip salarlar...
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