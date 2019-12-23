Ceren Özdemir davasında adli tıbba sevk

Mahkeme sanık Özgür Arduç'un cezai ehliyetinin olup olmadığının tespiti için Van Adli Tıp Kurumu'na sevki ile rapor aldırılmasına hükmetti.Ordu Üniversitesi öğrencisi Ceren Özdemir’in öldürülmesi ile ilgili davada mahkeme ara kararını açıkladı. Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi katil zanlısı Özgür Arduç’un cezai ehliyetinin olup olmadığını tespit için Van Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar vererek duruşmayı 20 Ocak 2019 tarihine erteledi. Arduç güvenlik gerekçesiyle davanın bugün görülen ilk duruşmasına tutuklu bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’ndan, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. İfadesinde olay anını anlatan ve akli dengesinin yerinde olmadığını söyleyen Arduç "Yıllar önce çocuk yuvasından kaçtım. İki kez tecavüze uğradım. Artık insanlara her türlü kötülüğü yapacağıma karar verdim. Tecavüze uğradığımı kimseyle paylaşmadım. Ben bundan sonra yaşasam ne olacak, ölsem ne olacak. 'Önüme kim gelirse öldüreceğim' dedim. Akli dengem yok" dedi.

Ceren Özdemir’den önce başkasını takip ettiğini ancak öldüremediğini belirten Arduç "Ceren ansızın karşıma çıktı. Apartmana girdi, ‘Metin’ diye birini sorup iki kez bıçakladım ve kaçtım. Dışarıda kendime laf geçiremiyorum. 6 yaşında çocuğu da öldürecektim, öldüremedim. Karşıma kim çıkarsa öldürmek istedim. O çıktı. Polise verdiğim ifademi kabul ediyorum" diye konuştu. "Çift kişiliğe sahibim. Bunun nedeni de insanlara karşı olan kıskançlıktan kaynaklanıyor" diyen sanık daha önce kedi ve köpekleri de trenin önüne atarak öldürdüğünü söyledi. Arduç "2005'te Dinçer Akçevre'yi sebepsiz yere bıçakladım ve öldürmek istedim. Hırsızlık yapıp başkalarının üzerine attım. İnsanlara kötülük yapmak için her şeyi düşündüm. Öldürme arzusu benim elimde değil. Pişman değilim ama vicdanım sızlıyor" diye konuştu. Katil zanlısı Özgür Arduç, "canavarca hisle adam öldürmek"le suçlanıyor. Savcılık tarafından hazırlanan iki ayrı iddianamede Arduç hakkında, Ceren Özdemir'i öldürmek ve iki polis memurunu öldürmeye teşebbüsten üç kez ağırlaştırılmış müebbet cezası isteniyor.

Zıpkın baktı, eter istedi Davanın ilk duruşmasında mahkeme, maktulün annesi Gülfer, babası Yılmaz ve ablası Gizem Özdemir’in yanı sıra tanıkları da dinledi. Dava dosyasında yer alan 6 tanıktan biri olan veteriner M.A. sanığın olaydan önce kliniğe geldiğini söyleyerek "Hayvanları için eter istediğini söyledi; ama vermedim" dedi. Bölge esnafından tanık R.F. ise sanığın av bayiine geldiğini anlatarak "Zıpkın baktı, fiyatları sordu, inceledi. Daha sonra alacağını söyledi. Çıkarken de kartımı aldı" diye konuştu. Tanık U.Ö. de "Eter istedi; sığır ve köpeği için. Hayvanı bayıltmak istediğini söyledi. Daha sonra sosyal medyadan fotoğraflarını gördüm" diye konuştu. Katil zanlısının cinayet öncesinde telefonla görüştüğü E.D. de sanığın kendisinden silah istediğini söyledi. Katil zanlısı Özgür Arduç ise bu ifadelere ilişkin "Tanıklar doğru söylüyor. Eteri hayvan öldürmek için silahı ve zıpkını insanları öldürmek için sordum" dedi. Anne Özdemir: Akli dengesi yerinde Ceren Özdemir’in annesi Gülfer Özdemir duruşmada söz alarak katil zanlısının akıl sağlığının yerinde olmadığına ilişkin savunmalarının gerçeği yansıtmadığını savundu. Gülfer Özdemir "Sanığa gayet dikkatli şekilde bakıldığında, akli dengesinin yerinde olduğu ortada. Mahkemede verdiği ifadelerine göre, akıl sağlığının yerinde olduğunu kendisi kanıtlıyor" diye konuştu.