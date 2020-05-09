Ceren Özdemir'in annesinden yürek burkan sözler

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, 3 Aralık 2019'da, cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından takip edilip, evinin bulunduğu binanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ceren Özdemir'in annesi Güfer Özdemir konuştu. Ceren’siz buruk bir Anneler Günü geçireceklerini söyleyen Güfer Özdemir, Ceren’in her Anneler Günü’nde sabah kahvaltısı hazırladığını anlattı. Güfer Özdemir, “Ceren, Anneler Günü’nde özellikle hediye almak isterdi. Zaman zaman da alırdı ama ben pek hediye istemezdim. En güzel şeyin öpücük olduğunu söylerdim. Pazar günü olduğu için Anneler Günü, Ceren bana pazar kahvaltısı hazırlardı. Yani sen hazırlama anne biz hazırlayalım deyip, ablasıyla birlikte hazırlarlardı. Ablası olmasa da kendisi hazırlardı. ‘Prenses gel’ diyerek kahvaltımızı birlikte yapardık. Bu en büyük sürprizlerinden birisiydi. Benim de çok hoşuma giderdi. Tabi buruk bir Anneler Günü geçireceğiz şimdi ama Ceren hep yanımızda” diye konuştu.

‘EN ÇOK SARILMASINI ÖZLEDİM’



Ceren’in geçtiğimiz yıl Anneler Günü’nde kendisine penye tişört hediye aldığını belirten Özdemir, “Ceren geçen seneki Anneler Günü’nde bana çok güzel bir penye almıştı. Ben hatta alma kızım, gerek yok, paranı harcama demiştim. Bir de yaş pasta almıştı. Mutlu olmuştum. Son Anneler Günü’nü öyle geçirmiştik. Sürprizleri severdi Ceren. Ben ona yapardım, o da bana yapardı. Tabi bu sene çok buruk geçecek Ceren’siz Anneler Günü. O, özel günleri çok güzel takip ederdi. Hiç kaçırmazdı. Bana sarılmasını çok özledim. Sıkı sıkı sarılırdı” dedi.