HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ceren Özdemir'in annesinden yürek burkan sözler

Ceren Özdemir'in annesinden yürek burkan sözler

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2020 17:43 | Son Güncelleme

Ordu'da evinin bulunduğu binanın girişinde bıçaklanarak öldürülen, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) annesi Güfer Özdemir, Anneler Günü’ne buruk giriyor. Ceren’in her Anneler Günü’nde kendisine özel kahvaltı hazırladığını anlatan Güfer Özdemir, “O özel günleri çok güzel takip ederdi. Hiç kaçırmazdı. Bana sarılmasını çok özledim” dedi.

Ceren Özdemir'in annesinden yürek burkan sözler

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, 3 Aralık 2019'da, cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından takip edilip, evinin bulunduğu binanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ceren Özdemir'in annesi Güfer Özdemir konuştu. Ceren’siz buruk bir Anneler Günü geçireceklerini söyleyen Güfer Özdemir, Ceren’in her Anneler Günü’nde sabah kahvaltısı hazırladığını anlattı. Güfer Özdemir, “Ceren, Anneler Günü’nde özellikle hediye almak isterdi. Zaman zaman da alırdı ama ben pek hediye istemezdim. En güzel şeyin öpücük olduğunu söylerdim. Pazar günü olduğu için Anneler Günü, Ceren bana pazar kahvaltısı hazırlardı. Yani sen hazırlama anne biz hazırlayalım deyip, ablasıyla birlikte hazırlarlardı. Ablası olmasa da kendisi hazırlardı. ‘Prenses gel’ diyerek kahvaltımızı birlikte yapardık. Bu en büyük sürprizlerinden birisiydi. Benim de çok hoşuma giderdi. Tabi buruk bir Anneler Günü geçireceğiz şimdi ama Ceren hep yanımızda” diye konuştu.

‘EN ÇOK SARILMASINI ÖZLEDİM’

Ceren’in geçtiğimiz yıl Anneler Günü’nde kendisine penye tişört hediye aldığını belirten Özdemir, “Ceren geçen seneki Anneler Günü’nde bana çok güzel bir penye almıştı. Ben hatta alma kızım, gerek yok, paranı harcama demiştim. Bir de yaş pasta almıştı. Mutlu olmuştum. Son Anneler Günü’nü öyle geçirmiştik. Sürprizleri severdi Ceren. Ben ona yapardım, o da bana yapardı. Tabi bu sene çok buruk geçecek Ceren’siz Anneler Günü. O, özel günleri çok güzel takip ederdi. Hiç kaçırmazdı. Bana sarılmasını çok özledim. Sıkı sıkı sarılırdı” dedi.

Annelerin, Anneler Günü’nü de kutlayan Özdemir, “Çocukları yetiştiren biz anneler; sevgi, insan onuruna yakışır çocuklar yetiştiren tüm annelerin, Anneler Günü’nü kutluyorum. Katili yetiştiren de biziz, masumu yetiştiren de biziz. Fakat ben masum, sevgi ve saygıyla yetiştirilen, insan onuruna yakışır şekilde yetiştirilen çocukların annelerini ayriyeten kutlamak istiyorum” ifadelerini kullandı.

‘MÜCADELEME DEVAM EDECEĞİM’

Ceren’in ölümünde ihmali olanların ceza alması için hukuki mücadelesini sürdüreceğini kaydeden Özdemir, şunları dedi:

“Katil cezayı aldı ama katili sokağa salanlar cezayı almadı. Kanun dediler, aslında kanun değil. 3 veya 5 senesi kalan mahkumlar açık cezaevine çıkabilir o kanuna katılıyorum ama kanunu uygulayanların yanlışlığı vardı. Onlar ceza almadı. Ben onlar ceza almadığı sürece de rahat etmeyeceğim. Onların ceza alması Ceren’i geri getirmeyecek ama bundan sonraki süreçte diğer çocukların ya da diğer insanların bu şekilde mağdur olmaları, annelerin yürüklerinin yanmaması için mücadeleme devam edeceğim. Çünkü bir sürü suç unsuru varken sokağa bırakılmasında görevlilerin çok büyük ihmali var. İhmali olanların ceza almasını istiyorum ve bu davanın da hiçbir zaman peşini bırakmayacağım. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Benimle birlikte herkesin mücadele etmesi lazım. Sadece benim davam değil. Herkesin davası. Çünkü sadece benim çocuğumun katili değil, tüm toplumun katili. Benim çocuğumun hiçbir suçu yoktu. Ortaya atılan bir bombaydı. Onu o sokağa bırakanlar mutlaka ceza almalı diye düşünüyorum."

Kaynak: DHA


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Düğünler nasıl olacak?Düğünler nasıl olacak?
Vaka sayısı giderek artıyor! Van Valiliği'nden açıklamaVaka sayısı giderek artıyor! Van Valiliği'nden açıklama
Koronavirüs yaz aylarında geçecek mi? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı yanıtladıKoronavirüs yaz aylarında geçecek mi? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı yanıtladı

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanlığı'ndan AVM'lerle ilgili önemli açıklama

Sağlık Bakanlığı'ndan AVM'lerle ilgili önemli açıklama

Bilim Kurulu Üyesi Tezer uyardı: 2'nci dalga kaçınılmaz olur

Bilim Kurulu Üyesi Tezer uyardı: 2'nci dalga kaçınılmaz olur

Fox TV'den üç dizi için son dakika kararı! Yasak Elma, Öğretmen ve Baraj...

Fox TV'den üç dizi için son dakika kararı! Yasak Elma, Öğretmen ve Baraj...

Ramazan programında dikkat çeken eşcinsellik ve zina yorumu

Ramazan programında dikkat çeken eşcinsellik ve zina yorumu

Cenaze Kayseri'ye getirildi, 500 kişilik grup sokağa döküldü

Cenaze Kayseri'ye getirildi, 500 kişilik grup sokağa döküldü

Vücutlarına alüminyum folyo sarılı teröristler yakalandı!

Vücutlarına alüminyum folyo sarılı teröristler yakalandı!

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Alaattin Çakıcı ile Sedat Peker arasında sürpriz görüşme!

Alaattin Çakıcı ile Sedat Peker arasında sürpriz görüşme!

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

İŞKUR önünde çay sattığı görüntüler çok konuşulmuştu! Kızı konuştu

İŞKUR önünde çay sattığı görüntüler çok konuşulmuştu! Kızı konuştu

'Yardımlar iade edilecek' önce Türkiye'den sonra İngiltere'den açıklama

'Yardımlar iade edilecek' önce Türkiye'den sonra İngiltere'den açıklama

Diğer Haberler
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, Kayseri'de toprağa verildi

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, Kayseri'de toprağa verildi

Karantinadan kaçan adam, polise 'Kafama sıkın' dedi

Karantinadan kaçan adam, polise 'Kafama sıkın' dedi

Van'da taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 75'e yükseldi

Vaka sayısı giderek artıyor! Van Valiliği'nden açıklama

Kadıköy'deki kazadan acı haber! 1 itfaiye eri şehit oldu

Kadıköy'deki kazadan acı haber! 1 itfaiye eri şehit oldu

Gazeteci Can Ataklı hakkında 1 yıl 6 aya kadar hapis istemi

Gazeteci Can Ataklı hakkında istenen ceza belli oldu

Yargıtay televizyon kumandasını silah saydı

Yargıtay televizyon kumandasını silah saydı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.