Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç hakim karşısında!

DHA'da yer alan habere göre duruşmada Ceren Özdemir'in ailesini, Ordu Baro Başkanı Haluk Murat Poyraz ve vekaletnameye dayalı yetki belgesiyle onlarca avukat temsil edecek. Arduç için ise Ordu Barosu'ndan zorunlu müdafilik kapsamında bir CMK avukatı da görevlendirildi.

"YOĞUN BİR KATILIM OLACAK"

Baro Başkanı Poyraz, "Onlarca baro başkanı ve kadın hakları komisyonu üyeleri de duruşmaya katılacaklarını açıkladı. Bunun dışında da Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri duruşmaya gelecek. Çok yoğun bir katılım olmasını bekliyoruz" dedi.

3 KEZ AĞIR MÜEBBET İSTENDİ

Özgür Arduç hakkında, Ceren Özdemir'i öldürmek ve iki polis memuruna yönelik öldürmeye teşebbüs suçlarından 2 ayrı iddianameyle 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti. Türk Ceza Kanunu'nun 62'nci maddesi uyarınca ceza indirimi uygulanmaması talep edilen iddianameler, mahkemeye sunulmuş ve kabul edilmişti. Arduç hakkında, yürek yakan olayın Türkiye'de gündem olmasının ardından jet hızıyla iddianamesi hazırlanmıştı.

"AİLE BİR DAHA KİMSENİN CANI YANMASIN İSTİYOR"