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Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç hakim karşısında!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 07:47 | Son Güncelleme

Ordu'da, 3 Aralık'ta Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir´i (20), evinin bulunduğu binanın girişinde bıçaklayarak öldüren, yakalandıktan sonra tutuklanan Özgür Arduç'un, 'canavarca hisle adam öldürmek' suçundan yargılanmasına bugün başlanıyor. Van yüksek güvenlikli cezaevinde tutuklu bulunan Arduç, Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 10.00´da başlayacak duruşmaya, Ceren´in ailesiyle karşılaştırılmaması ve güvenlik gerekçeleriyle SEGBİS üzerinden katılacak.

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç hakim karşısında!

DHA'da yer alan habere göre duruşmada Ceren Özdemir'in ailesini, Ordu Baro Başkanı Haluk Murat Poyraz ve vekaletnameye dayalı yetki belgesiyle onlarca avukat temsil edecek. Arduç için ise Ordu Barosu'ndan zorunlu müdafilik kapsamında bir CMK avukatı da görevlendirildi.

"YOĞUN BİR KATILIM OLACAK"

Baro Başkanı Poyraz, "Onlarca baro başkanı ve kadın hakları komisyonu üyeleri de duruşmaya katılacaklarını açıkladı. Bunun dışında da Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri duruşmaya gelecek. Çok yoğun bir katılım olmasını bekliyoruz" dedi.

3 KEZ AĞIR MÜEBBET İSTENDİ

Özgür Arduç hakkında, Ceren Özdemir'i öldürmek ve iki polis memuruna yönelik öldürmeye teşebbüs suçlarından 2 ayrı iddianameyle 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti. Türk Ceza Kanunu'nun 62'nci maddesi uyarınca ceza indirimi uygulanmaması talep edilen iddianameler, mahkemeye sunulmuş ve kabul edilmişti. Arduç hakkında, yürek yakan olayın Türkiye'de gündem olmasının ardından jet hızıyla iddianamesi hazırlanmıştı.

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"AİLE BİR DAHA KİMSENİN CANI YANMASIN İSTİYOR"

Baro Başkanı Poyraz, ailenin acısını yaşayamadığını, bu davanın sadece bir cinayet dosyası olarak görülmesini istemediğini, bu korkunç olayın bir daha yaşanmaması, başka kimsenin canının yanmaması için sistemdeki sorunların çözümüne katkı sağlamasını istediğini söyledi.

CİNAYETTEN 20 GÜN SONRA YARGILANACAK

Katil zanlısı Arduç, cinayetten 20 gün sonra hakim karşısına çıkacak. 3 Aralık´ta işlenen cinayetle ilgili duruşma tarihi de yeni yıla bırakılmadı. Katil Özgür Arduç'a hakkındaki 13 sayfalık iddianamede hatırlatılarak, suçlamalar anlatılacak. Savunma yapıp yapmayacağı soruyacak. Katil zanlısı Arduç ve avukatının savunmalarından sonra, Ceren´in ailesi ve temsilcileri olan Baro Başkanı Poyraz´a söz verilecek.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLAYACAK

Dosyadaki deliller mahkeme heyeti tarafından açıklanacak. Sanığın sorgusu tamamlandıktan ve tarafların diyecekleri ve talepleri alındıktan sonra, kovuşturmayla ilgili mahkeme heyeti eksik gördüğü hususların tamamlanıp tamamlandığını değerlendirecek. Bu aşamadan sonra yargılamada toplanması gereken deliller olduğu değerlendirilirse arar kararlarla duruşma ertelenecek. Aksi durumda savcıdan mütalaası istenecek, sanığa ve avukatına son sözü sorularak davada karar verilecek.

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Ceren Özdemir mahkeme özgür arduç ordu cinayet

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