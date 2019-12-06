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Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'la ilgili yeni gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 10:22 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Ordu’da Ceren Özdemir’in katil zanlısı 35 yaşındaki Özgür Arduç , güvenlik gerekçesiyle Şırnak Cezaevine gönderildi. Öte yandan Adalet Bakanı Gül, yaptığı açıklamada 'idari ve adli yönden süreç tüm yönleriyle araştırılıyor' ifadelerini kullandı.

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'la ilgili yeni gelişme

Ordu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak öldürülen balerin Ceren Özdemir (20), yaşasaydı bugün 21'inci yaşını kutlayacaktı. Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Ceren'in sosyal medya hesaplarına duygu dolu kutlama mesajları yağıyor. Tutuklanan Özgür Arduç ise güvenlik gerekçesiyle Şırnak'taki bir cezaevine gönderildi.

Türkiye'yi sarsan acı olay, salı günü saat 19.30 sıralarında Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Ceren Özdemir, ders verdiği bale kursundan çıkıp, geldiği evinin önünde, ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, apartmanın giriş kapısının anahtarını pencereden atmasını istedi. Abla Gizem Özdemir de pencereye çıkıp, kardeşine anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından gelen bir kişi tarafından bıçaklandı.

KALBİNDEN BIÇAKLANDI

Kalbine ve karnına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç kız, yere yığıldı. Çığlıklar üzerine evden çıkan abla, Ceren'i kanlar içinde buldu. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Ceren'i, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kalbinden ve karnından bıçaklandığı belirlenen Ceren, hemen ameliyata alındı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KATİL ZANLISI SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Cinayetin ardından Ordu Emniyet Müdürlüğü saldırganı yakalamak için harekete geçerek özel ekip kurdu. Ceren'in bale dersi verdiği kurstan eve kadar olan 2,5 kilometrelik mesafeyi yürüyerek geldiği belirlendi. Polis, güzergahtaki ve olay yerindeki güvenlik kameraları ile MOBESE kayıtlarını mercek altına aldı. Görüntülerden Ceren'in, evine yürüdüğü sırada gri renkte ve kapüşonlu mont giyen saldırgan tarafından takip edildiği ortaya çıktı. Yapılan araştırmalar sonunda görüntüdeki kişinin, 12 suçtan sabıkası bulunan ve 1 Aralık günü cezaevinden firar eden uyuşturucu bağımlısı Özgür Arduç (35) olduğu belirlendi.

GÜVENLİK GEREKÇESİYLE ŞIRNAK'A GÖNDERİLDİ

Polis, izini sürdüğü katil zanlısını otogar civarında yakaladı. Tanınmamak için siyah mont giyen saldırgan, kendisini yakalamak isteyen 2 polisi de bıçaklayarak, hafif şekilde yaraladı. Sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürülen Arduç, suçunu itiraf etti. Arduç'un 14 yılında yine Ordu'da bir çocuğu bıçakladığı, cezaevinden firar ettiği ortaya çıktı. Bir yıl sonra hırsızlık yaparken yakalanan ve tekrar konulduğu açık cezaevinden 1 Aralık'ta bir kez daha firar eden Özgür Arduç'un 3 gün sonra Ceren'i öldürdüğü ortaya çıktı. Tutuklanan Özgür Arduç, güvenlik gerekçesiyle Şırnak'taki bir cezaevine gönderildi.

BUGÜN DOĞUM GÜNÜYDÜ

Ceren Özdemir, yaşasaydı bugün 21'inci yaşını kutlayacaktı. Ölümü ile Türkiye'yi yasa boğan Ceren'den geriye arkadaşlarına bıraktığı 'Hediye almayın, ama doğum günümü unutmayın' mesajları kaldı. Sosyal medya hesaplarına binlerce takipçi, mesajlar atararak Ceren'in doğum gününü kutladı. Mesajlarda, 'Seni koruyamadık, bizi affet, doğum günün kutlu olsun', 'İyi ki doğdun melek yüzlü melek', 'İyiki doğdun prenses' gibi ifadelere yer verildi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de Ceren Özdemir için 'İyi ki doğdun güzel kızım doğum günün kutlu olsun' mesajı paylaştı.

ADALET BAKANI GÜL'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan Adalet Bakanı Gül, yaptığı açıklamada "Böyle bir cinayet hepimizi derinden yaralıyor; bu caninin hak ettiği cezayı alacağına inancımız tam, idari soruşturma başlatılmıştır. Bu caninin en ağır cezayı alacağına olan inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
bu adamın korunması bile cok saçma
ÖLSÜN GEBERSİN İŞKENCE İLE!!!
öldürün gitsin pisliği
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