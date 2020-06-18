HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ceren Özdemir’in katili yeniden hakim karşısına çıktı

Ceren Özdemir’in katili yeniden hakim karşısına çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2020 14:21 | Son Güncelleme

Ordu’da, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’i öldürüp, yakalanacağı sırada da iki polis memurunu yaralayan katil Özgür Arduç, yeniden hakim karşısına çıktı. Arduç’un, yakalandığı sırada da iki polis memurunu bıçakla yaralamasıyla ilgili davanın üçüncü duruşması görüldü. Polisleri yaralamaktan görülen davada katil Özgür Arduç, söyleyecek bir sözünün olmadığını belirtti.

Ordu’da, 3 Aralık 2019 tarihinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’i doğum gününe 3 gün kala bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle ‘canavarca hisle öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Özgür Arduç’un, yakalandığı sırada da iki polis memurunu bıçakla yaralamasıyla ilgili davanın üçüncü duruşması görüldü.

Olayın işlendiği günün ardından polis ekipleri tarafından yakalanacağı esnada Zeki Çelik ve Haydar Değerli isimli polis memurlarını da bıçakla yaralayan katil Özgür Arduç, ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs’ suçundan 10 Şubat ve 31 Mart tarihlerinde hakim karşısına çıkmış, polis memuru Zeki Çelik için Adli Tıp Kurumundan sağlık raporu istenmiş ve mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarih olan bugüne ertelemişti.

Özgür Arduç bugün Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, korona virüs tedbirleri kapsamında maske takılarak Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile yeniden hakim karşısına çıktı. Polisleri yaralamaktan görülen davada katil Özgür Arduç, söyleyecek bir sözünün olmadığını belirtti.

Mahkeme heyetinin 31 Mart tarihinde, Zeki Çelik’in yaralanmasının organ işlevinin sürekli zayıflaması ve yitirilmesi noktasında değerlendirilmesi için Ordu Adli Tıp Kurumu’ndan istediği kati rapor henüz mahkemeye ulaşmadığı için dava ileri bir tarihe ertelendi.

İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Çukur'un yıldızından ilk aşk pozu! Beğeni yağdı Çukur'un yıldızından ilk aşk pozu! Beğeni yağdı
Sebebini duyunca 'yok artık' diyeceksinizSebebini duyunca 'yok artık' diyeceksiniz
Kurban Bayramı ikramiyesi erken verilecek mi?Kurban Bayramı ikramiyesi erken verilecek mi?
1/

En Çok Okunan Haberler

Bantla sardığı başına poşet geçirdi, boğazını keserek intihar etti

Bantla sardığı başına poşet geçirdi, boğazını keserek intihar etti

İstanbul'da maske zorunluluğunun ilk günü!

İstanbul'da maske zorunluluğunun ilk günü!

Survivor Nisa'dan Sercan ve Evrim itirafı!

Survivor Nisa'dan Sercan ve Evrim itirafı!

Tepki çekti! O kelimeyi sansürlediler

Tepki çekti! O kelimeyi sansürlediler

Bakan Soylu'dan Saygı Öztürk'e çok sert tepki!

Bakan Soylu'dan Saygı Öztürk'e çok sert tepki!

MEB'den öğretmenleri ilgilendiren önemli karar!

MEB'den öğretmenleri ilgilendiren önemli karar!

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

LGS ve YKS ertelenmeli mi? Prof. Dr. Ceyhan'dan çarpıcı açıklama

LGS ve YKS ertelenmeli mi? Prof. Dr. Ceyhan'dan çarpıcı açıklama

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Sağlık Bakanlığı'ndan düğün ve nikah tedbirleri açıklaması!

Sağlık Bakanlığı'ndan düğün ve nikah tedbirleri açıklaması!

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Diğer Haberler
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan maaş açıklaması! Sosyal medyadan duyurdu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan maaş açıklaması!

7 kişi birden saldırdı! Sebebini duyunca 'yok artık' diyeceksiniz

Sebebini duyunca 'yok artık' diyeceksiniz

Bursa'da fabrikada çalışan 61 işçi yemekten zehirlendi

61 işçi yemekten zehirlendi

FETÖ davası avukatı mahkeme salonunda hakimleri tehdit etti

FETÖ davası avukatı hakimleri tehdit etti

Çağlayan'da koronavirüs alarmı! Mahkeme karantinaya alındı

Çağlayan'da virüs alarmı! Mahkeme karantinaya alındı

AKOM'dan yağış uyarısı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

İstanbullular dikkat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.