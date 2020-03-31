Ceren Özdemir'in katilinin yargılandığı davada yeni gelişme!

Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan sanık Özgür Arduç ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.

Duruşma, mahkeme heyetinin salona gelmesiyle başladı.

Yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) tedbirleri kapsamında duruşmaya katılan geçici heyet, polis memuru Zeki Çelik hakkında istenen raporun adli tıptan geldiğini söyledi.

'DİYECEĞİM HERHANGİ BİR ŞEY YOK'



Avukatının duruşmaya katılmadığı sanık, "Diyeceğim herhangi bir şey yok." dedi.

Mahkeme heyeti, polisin yaralanmasının organ işlevinin sürekli zayıflaması ve yitirilmesi noktasında yeniden değerlendirilmesi için adli tıp kurumundan kati rapor istenmesini kararlaştırdı.

Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 18 Haziran'a erteledi.

Öte yandan, koronavirüs tedbirleri nedeniyle sanık Arduç'un maske ve eldiven kullandığı görüldü. Duruşmayı takip eden basın mensupları ile görevliler de sosyal mesafeyi korumak amacıyla salonda aralıklarla oturtuldu.