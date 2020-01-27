Ceren Özdemir'in katiliyle ilgili görülen davada yeni gelişme

Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 20 Ocak’ta ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen katil Özgür Arduç, duruşmada akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia ederek, “Raporda ‘Aklım yerinde’ deniyor. Deli olmam için ne yapmam gerek. Ruh ve sinir hastanesine gittim, doktor beni anlamadı, ben de onu. Akıl sağlığım yerinde değil, yeniden rapor istiyorum” diyerek akli dengesinin yerinde olmadığını öne sürdü. Mahkeme, Arduç’un talebini reddetti. Adli Tıp Kurumu incelemesine gerek olmadığı kanaatiyle karar açıklandı.

BERAAT YA DA LEHE OLAN HÜKÜMLER

Özgür Arduç’un avukatı kararın bozulması için istinaf mahkemesine başvurdu. Arduç’un avukatı tarafından 23 Ocak tarihinde yapılan istinaf başvurusunda akıl sağlığı ile ilgili yeniden inceleme yapılması talebinde bulunulmadı. İstinaf dilekçesinde şöyle denildi:

“Dosya kapsamı ve resen incelenecek nedenlerle, müvekkil sanık hakkında verilen karara ilişkin istinaf başvurusunda bulunduğumuzu beyan ederiz. İstinaf başvurumuzun kabulüne, hükmün bozulmasına ve dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesini talep ederiz. Hükmün bozulması yerine, davanın Bölge Adliye Mahkemesi’nde yeniden görülmesine karar verilirse, ilk derece mahkemesinin hükmünün kaldırılmasını talep ederiz. İstinaf incelemesi sonucunda yeniden hüküm verilerek müvekkilin beraatine, sayın mahkeme aksi kanaatte ise lehe olan hükümlerin uygulanmasına karar verilmesini talep ederiz.”