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Ceren Özdemir'in son görüntüleri ortaya çıktı!

YAŞAM HABERLERİ  | 04.12.2019 15:49 | Son Güncelleme

Ordu'da dün akşam evinin önünde kalbinden bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in son görüntüleri ortaya çıktı.

Ordu'da, dün akşam evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.

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ÖZEL EKİP KURULDU

Cinayetin ardından Ordu Emniyet Müdürlüğü saldırganı yakalamak için harekete geçerek özel ekip kurdu. Ceren'in bale antrenmanı yaptığı kurstan eve kadar olan 2.5 kilometrelik mesafeyi yürüyerek geldiği belirlendi. Polis, güzergahtaki ve olay yerindeki güvenlik kameraları ve MOBESE kayıtları ile Ceren'in cep telefonunu incelemeye aldı. Özel ekip, Ceren'in en son kimlerle görüştüğünü ve tehdit edilip edilmediğini mercek altına aldı.

‘REDDEDİLEN’ KURYE GÖZALTINA ALINIP, SERBEST BIRAKILDI

Polis, 2 kardeşin evine yemek siparişi getiren kurye M.D.'nin, bir süre önce Ceren'e arkadaşlık teklifi ettiğini, ret yanıtı alınca da genç kızı rahatsız etmeye başladığını öğrendi. Bunun üzerine, M.D., gece yarısı gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada cinayetle irtibatı bulunamayan kurye, serbest bırakıldı.

ABLA, KARDEŞİNİN KATİLİNİ GÖRMÜŞ

Cinayetin ardından polisin bilgisine başvurduğu abla Gizem Özdemir'in kardeşinin katilini gördüğü ortaya çıktı. Abla Özdemir, polise, "Kardeşim beni telefonla arayarak, bina giriş kapısının anahtarını istedi. Anahtarı atmak için pencereye çıktığımda binanın önünde 40 yaşlarında siyah giyimli bir şahsın olduğunu gördüm. Ceren gelince anahtarı attım. İçeri girene kadar pencerede bekledim. Sonra içeri girdim. Akabinde çığlıklar duydum, aşağı indiğimde, binanın giriş katında kardeşimi kanlar içinde buldum" dedi.

SON İSTEĞİ ORTAYA ÇIKTI

Özdemir’in, akşam antrenmandan çıktıktan sonra annesini aradığı ve çorba yapmasını istediği öğrenildi. Akrabası Güler Şanlı, “Çocuk kurs sonrası annesini aramış ve çorba yapmasını istemiş, sonrasında kapıya kadar geliyor ve burada bıçaklanıyor. Onu o halde kız kardeşi buluyor. Annesi evden anahtarı atmış, Ceren yukarı çıkmayınca kız kardeşi merak edip bakmaya iniyor. Sonrasında kardeşi ile karşılaşıyor. En son konuşmasında çorba istediğini söylemiş. Arkadaşları oturmaya çağırmış ama aç olduğu için gitmemiş” dedi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Öte yandan Ceren Özdemir için Ordu Üniversitesi'nde tören düzenlendi.

Törene Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan ve kampüs içinde bulunan binlerce öğrenci katıldı.


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Okuyucu Yorumları 28 yorum
Allah belanı versin dememe gerek yok. Zaten verecek. Hem bu dünyada hem ahirette. Eğer devlet, bu namussuzu bulup en ağır cezayı vermez ise onlara da yazıklar olsun
1 senede 500 kadın öldürüldü! sevmedi öldürüldü, gitti öldürüldü, istemiyorum dedi öldürüldü, hayır dedi öldürüldü. çünkü sevmeyi ona mal gibi sahip olmak sandı erkek! erkek çocuklarınıza sevmeyi, bir kadın "hayır" dediğinde bunun "hayır" demek olduğunu öğretin. #CerenÖzdemir
idam idam idam!!!
@realistol idam gelse ne olacak yine masum insanlar ölecek vekilmi idam edilecek 23 yaşındaki kızı öldüren vekil.
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