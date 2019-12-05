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Ceren Özdemir'le ilgili çirkin paylaşıma gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 17:33 | Son Güncelleme

Ordu'da, Ceren Özdemir cinayeti hakkında sosyal medyada olumsuz paylaşımda bulunan bir kişi yakalandı.

Ceren Özdemir'le ilgili çirkin paylaşıma gözaltı

Altınordu ilçesinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin sosyal medyada olumsuz paylaşım yapanlara yönelik soruşturma başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerce yapılan çalışmada, sosyal medya hesabından olumsuz paylaşımda bulunduğu belirlenen bir kişi Kabadüz ilçesinde gözaltına alındı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Şüpheli, Ordu Adliyesindeki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bir kişi hakkında da aynı kapsamda yakalama kararı çıkarıldı. (AA)

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Ceren Özdemir ordu paylaşım

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