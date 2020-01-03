Ceren Özdemir'in adı okuduğu üniversitede yaşatılacak

Ordu'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in adı Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'ndeki konser ve konferans salonuna verildi.

Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Ceren Özdemir Konser ve Konferans Salonu'nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, Ceren'in bir cani tarafından hayattan koparıldığını söyledi. Aileyi ziyaret ettiğinde, anne Güfer Özdemir'in kızının adının yaşatılması yönündeki talebini kendisine ilettiğini belirten Akdoğan, senato kararı ile fakültedeki en büyük salona Ceren Özdemir Konser ve Konferans Salonu adını verdiklerini ifade etti. Akdoğan, Ceren'in adını yaşatacaklarını dile getirerek "Ceren ruhen, kalben evladımız olarak üniversitemizde, kendi fakültesinde adıyla yaşıyor. Ceren bizim gönlümüzde hiç ölmemiş gibi." dedi.

- "Kızımın hayali hep sahneydi"

Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir, kızının adının okuduğu üniversitede yaşayacak olmasından dolayı duygulandığını dile getirerek "Kızımın adının burada, sahnede yaşayacağını öğrendikten sonra mutlu olduk. Acımızı bir parça dindirmeye çalıştık." diye konuştu.