HABER
  4. Ceren Özdemir'in adı okuduğu üniversitede yaşatılacak

Ceren Özdemir'in adı okuduğu üniversitede yaşatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 16:43 | Son Güncelleme

Ceren Özdemir'in adı okuduğu üniversitede yaşatılacak

Ordu'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in adı Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'ndeki konser ve konferans salonuna verildi.

Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Ceren Özdemir Konser ve Konferans Salonu'nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, Ceren'in bir cani tarafından hayattan koparıldığını söyledi. Aileyi ziyaret ettiğinde, anne Güfer Özdemir'in kızının adının yaşatılması yönündeki talebini kendisine ilettiğini belirten Akdoğan, senato kararı ile fakültedeki en büyük salona Ceren Özdemir Konser ve Konferans Salonu adını verdiklerini ifade etti. Akdoğan, Ceren'in adını yaşatacaklarını dile getirerek "Ceren ruhen, kalben evladımız olarak üniversitemizde, kendi fakültesinde adıyla yaşıyor. Ceren bizim gönlümüzde hiç ölmemiş gibi." dedi.

- "Kızımın hayali hep sahneydi"

Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir, kızının adının okuduğu üniversitede yaşayacak olmasından dolayı duygulandığını dile getirerek "Kızımın adının burada, sahnede yaşayacağını öğrendikten sonra mutlu olduk. Acımızı bir parça dindirmeye çalıştık." diye konuştu.

Anne Güfer Özdemir ise kızının adının yaşamasına vesile olan yetkililere teşekkür ederek "Kızımın hayali hep sahneydi. Yaşıyor olsaydı elbette bir sahnesi olacaktı çünkü ona hazırlanıyordu ama olmadı, maalesef böyle oldu." dedi.

Törene, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adem Atik, bazı partililerin il ve ilçe başkanları, Ceren Özdemir'in yakınları ve sınıf arkadaşları katıldı.

Açılışın ardından, aynı salonda Rektör Akdoğan'ın moderatörlüğünde "Şiddet Bireyden Topluma" konulu konferans da düzenlendi.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık 2019'da Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi’ndeki evinin bulunduğu binaya girerken uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Hepsi çığlıklarla dışarı koştu! Çıplak yılbaşı partisinde büyük şok Hepsi çığlıklarla dışarı koştu! Çıplak yılbaşı partisinde büyük şok
Kayıp üniversite öğrencisi genç kızın cesedi denizde bulunduKayıp üniversite öğrencisi genç kızın cesedi denizde bulundu
Kamyonetin üzerinden geçtiği Hamza ağır yaralandıKamyonetin üzerinden geçtiği Hamza ağır yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ceren Özdemir ordu Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan

En Çok Okunan Haberler

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

ABD'den Irak'taki vatandaşlarına çağrı!

ABD'den Irak'taki vatandaşlarına çağrı!

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Bu belediye ilçeye giren araçlardan para alıyor

Bu belediye ilçeye giren araçlardan para alıyor

6 yılda 98 kilo verdi! 'Erkeklerden korunmak...'

6 yılda 98 kilo verdi! 'Erkeklerden korunmak...'

Dünyayı sarsan suikastte 'yüzük' detayı

Dünyayı sarsan suikastte 'yüzük' detayı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kanal İstanbul protokolünün iptali istemiyle açılan dava reddedildi

Kanal İstanbul protokolünün iptali istemiyle açılan dava reddedildi

İki gündür aranıyordu! Kayıp üniversite öğrencisinin cansız bedeni bulundu

İki gündür aranıyordu! Cansız bedeni bulundu

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili açıklama

Türkiye'den Süleymani açıklaması

Libya tezkeresi anketinde dikkat çeken sonuçlar!

Libya tezkeresi anketinde dikkat çeken sonuçlar!

85 yaşındaki kişiye 'evlilik' tuzağı! 574 bin TL'sini alıp kayıplara karıştı

85 yaşındaki kişiye 'evlilik' tuzağı!

Denizli’de kamyoncu esnafı U-ETDS sistemi dolayısı ile greve gitti

Denizli’de kamyoncu esnafı U-ETDS sistemi dolayısı ile greve gitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.