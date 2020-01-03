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  4. Ceren Özdemir’in adı Ordu Üniversitesinde yaşatılıyor

Ceren Özdemir’in adı Ordu Üniversitesinde yaşatılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 21:48 | Son Güncelleme

Ordu’da Aralık 2019’da evinin önünde katledilen Ordu Üniversitesi öğrencisi Ceren Özdemir’in adı öğrenim gördüğü Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinde bulunan konferans salonuna verildi.Törende gerçekleştirdiği konuşmasında Ordu Üniversitesi Rektörü Prof.

Ordu’da Aralık 2019’da evinin önünde katledilen Ordu Üniversitesi öğrencisi Ceren Özdemir’in adı öğrenim gördüğü Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinde bulunan konferans salonuna verildi.
Törende gerçekleştirdiği konuşmasında Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Ceren’in adının kendi fakültesinde yaşayacağını belirtti. Akdoğan, "Böyle acı bir durumla Ceren kızımızın adını hatırlamak istemezdik. Bir katil, bir cani, Ceren kızımızı elimizden kopardı. Biz Ceren kızımızın hayattayken duyduğu ve isteği olarak aileye gerçekleştirdiğim ziyarette kızımızın teklifini bana iletmesinden dolayı Müzik ve Sahne Sanatları Fakültemizin en büyük salonunu Ceren Özdemir Konser ve Konferans Salonu yaptık. Ceren kızımızı gönlümüzde, bağrımızda, içimizde ölmemiş gibi yaşatmayı düşündük ve Senatomuzda böyle bir karar aldık. Ceren manen, ruhen, kalben evladımız olarak Üniversitemizde, kendi fakültesinde adıyla yaşayacak" diye konuştu.
Baba Yılmaz Özdemir ise emeği geçenlere teşekkür ederek, duygularını “Kızımın adının burada, sahnede yaşayacağını öğrendikten sonra mutlu olduk. Acımızı bir parça dindirmeye çalıştık. Çok duyguluyuz" şeklinde ifade etti.
Törende gözyaşı döken anne Güfer Özdemir de "Gerçekten vesile olanlara çok teşekkür ediyorum. Kızımın hayali sahneydi. Hep konuşurdu. Ben dile getirmiştim. Bu sadece bugüne özel değildi. Yaşıyor olsaydı elbet bir gün sahnesi olacaktı; çünkü ona hazırlanıyordu. Olmadı, böyle oldu” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Ceren Özdemir’in ailesi ve protokol heyetiyle birlikte Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Ceren Özdemir Konser ve Konferans Salonu’nun açılış kurdelesini kesti.
Ordu Üniversitesi öğrencisi Ceren Özdemir’in adının verildiği Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Ceren Özdemir Konser ve Konferans Salonu’nun açılış törenine CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Atik,Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Tahsin Tonkaz, Prof. Dr. Niyazi Taşçı, Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sami Güler, Fakülte Dekanları, Enstitü ve Meslek Yüksekokulu Müdürleri,Ceren Özdemir’in babası Yılmaz Özdemir, annesi Güfer Özdemir ve ablası Gizem Özdemir, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve davetliler katıldı.

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