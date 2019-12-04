HABER

Ceren Özdemir'in katil zanlısı suçunu itiraf etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 22:37 | Son Güncelleme

Ordu’da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin yakalanan şüpheli suçunu itiraf etti.

Ordu Valiliği cezaevinden kaçan zanlının 12 civarında suç kaydı bulunduğunu açıkladı.Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi üçüncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir’in 3 Aralık tarihinde bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin dün geceden itibaren çalışan polis, Altınordu ilçesinde şüpheli bir kişiyi gözaltına aldı.

Ordu Valiliği’nden yapılan açıklamada "Öldürme olayını gerçekleştirdiği değerlendirilen eşkâle uygun şahıs, ilimiz Altınordu ilçesi Otogar civarında güvenlik güçlerimizce suç aletiyle birlikte yakalanmıştır" denildi.

Polisin gözaltına almak istediği Ö.A. isimli şüpheli mukavemet göstererek iki polis memurunu hafif şekilde yaraladı. 1 Aralık 2019 tarihinde cezaevinden firar ettiği ve arandığı öğrenilen Ö.A’nın ifadesinde suçunu itiraf ettiği bildirildi.

Valisi Seddar Yavuz gazetecilere yaptığı açıklamada "Olayı kendisinin gerçekleştirdiğini söylemiştir, beyan etmiştir. Bu kişi 1 Aralık 2019 tarihinde cezaevinde firar etmek suretiyle bu eylemi gerçekleştirmiştir. Aranan bir şahıstır, daha önce de çok sayıda suç kaydı mevcuttur" dedi. Vali Yavuz zanlının 12 civarında suç kaydı olduğunu söyledi.

Demirören Haber Ajansı (DHA), zanlının 14 yıl önce bir çocuğu öldürdüğünü,13 yıl boyunca kaçtığını ve 2018 yılında hırsızlık yaparken suç üstü yakalandığını yazdı.

Bu arada Ceren Özdemir, bugün okulundaki törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kadın örgütlerinden tepki

Konuyla ilgili Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’ndan bir açıklama yapıldı. Platform Twitter hesabı üzerinden "Bir tarafta Ceren'in annesinin "Katilleri bulun, faili meçhut etmeyin” feryadı, diğer tarafta faili meçhul kalmasını engellediğimiz Şule Çet İçin Adalet mücadelesi. Tıpkı Şule'nin ailesi gibi, Ceren’in ailesi de asla yalnız yürümeyecek! Ceren Özdemir faili meçhul kalmayacak!" ifadelerini paylaştı.

DW/EC,JD

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER O yarışma hayatlarını değiştirdi! O yarışma hayatlarını değiştirdi!
Ağaçları devirip karşı şeride geçti: 1 yaralıAğaçları devirip karşı şeride geçti: 1 yaralı
TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildiTÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ceren'in katiliyle ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı

Ceren'in katiliyle ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğan Ceren Özdemir olayında yeni gelişme!

Türkiye'yi yasa boğan Ceren Özdemir olayında yeni gelişme!

Türkiye ile NATO arasında kriz yaratan plan kabul edildi

Türkiye ile NATO arasında kriz yaratan plan kabul edildi

Bahçeli'den 'af teklifi' ile ilgili flaş karar: Beklemeye aldık

Bahçeli'den 'af teklifi' ile ilgili flaş karar: Beklemeye aldık

Emniyetten Burak Yılmaz açıklaması

Emniyetten Burak Yılmaz açıklaması

MasterChef Güzide'nin eşi bakın kim çıktı!

MasterChef Güzide'nin eşi bakın kim çıktı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteorolojiden yoğun kar uyarısı

Meteorolojiden yoğun kar uyarısı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'a 10 ayda 12 milyon 690 bin yabancı turist geldi

İstanbul'a turist akını! 12 milyon 690 bin...

Batman’da TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

Sayısal Loto 4 Aralık çekiliş sonuçları

Sayısal Loto 4 Aralık çekiliş sonuçları

Şans Topu 4 Aralık 2019 çekiliş sonuçları

Şans Topu 4 Aralık 2019 çekiliş sonuçları

Bartın'da vahşet! 6 köpek ölü bulundu

Vahşet! Hepsi ölü bulundu

MSB: Silopi'de PKK'lı 5 terörist teslim oldu

MSB duyurdu: 5 terörist teslim oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.