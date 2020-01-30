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Ceren Özdemir’in katilinin yaraladığı polis ameliyat oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 16:38 | Son Güncelleme

Ordu’da Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 3.

Ceren Özdemir’in katilinin yaraladığı polis ameliyat oldu

Ordu’da Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisi Ceren Özdemir’i Altınordu’daki evinin önünde bıçakla vahşice katleden katil zanlısı Özgür Arduç’un yakalanması sırasında bıçakla yaraladığı polislerden Zeki Çelik, kolundan ameliyat oldu.
3 Aralık 2019 tarihinde meydana gelen olayda Ceren Özdemir’in evinin önünde bıçaklanmasının ardından polis memurları Zeki Çelik ve Haydar Değerli, katil zanlısı Özgür Arduç’u yakalamış, yakalama sırasında çıkan boğuşma esnasında katil zanlısı Özgür Arduç polis memuru Zeki Çelik’i göğsünden ve kolundan bıçakla yaralamıştı. O günden buyana tedavisine devam edilen polis memuru Zeki Çelik, İstanbul Balta Limanı Kemik Hastanesinde kolundan başarılı bir ameliyat oldu.
Ameliyattan çıkmasının ardından hastanede tedavisine devam edilen ve sağlık durumu iyi olan polis memuru Zeki Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Allah’a çok şükür, doktorun söylemesine göre başarılı bir ameliyat süreci geçirdik” dedi.

İfadelerinde o anları anlatmıştı
Özgür Adduç’un yakalanması sırasında yaralanan polis memuru Zeki Çelik ifadesinde o anları şöyle anlatmıştı:
“Özgür Arduç’a kimlik sorduğumda elini montunun sol cebine doğru götürerek kimlik arar gibi yaptı. Ben o sırada kendisine kelepçe takmak için yeltendim, kelepçeyi hazırlayarak kendisine döndüğümde Arduç’un elinde bıçağın sapını gördüm. ‘O ne, bıçak mı?’ diye sormamla Arduç bıçağı göğsüme doğru salladı, ben yan dönünce bıçak sol omzumun pazu kısmından girerek kalbimin hizasından göğsüme saplandı.”

Ceren Özdemir’in katilinin yaraladığı polis ameliyat oldu

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