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Ceren'i öldüren öğrencisinin yargılanmasına başlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2019 10:35 | Son Güncelleme

 ANKARA'da Çankaya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i (27) öldürdüğü suçlamasıyla öğrencisi Hasan İsmail Hikmet'in (23) tutuklu yargılanmasına başlandı.

Ceren'i öldüren öğrencisinin yargılanmasına başlandı

İrfan ÖZŞEKER- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da Çankaya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i (27) öldürdüğü suçlamasıyla öğrencisi Hasan İsmail Hikmet'in (23) tutuklu yargılanmasına başlandı. Şenel'in ailesi ve kadın örgütleri, duruşma öncesi adliye önünde açıklama yaptı.
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019'da üniversite yerleşkesindeki odasında sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından kaçan Hasan İsmail Hikmet, polisin takibi soncu yakalanarak tutuklandı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma 7 ayda tamamlanarak Hasan İsmail Hikmet hakkında 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.
ADLİYE ÖNÜNDE TOPLANDILAR
Hikmet'in bugün yargılanmasına başlandı. Duruşma öncesi Ankara Adliyesi Sıhhiye Yerleşkesi önünde Ceren Damar Şenel'in annesi Feyzen, babası Mustafa ve eşi Levent Şenel, yakınları, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, kadın meclisi üyeleri toplandı. Kadınlar, 'Damar Şenel için adalet istiyoruz' pazılı pankart açtı. Ceren'in annesi Feyzen Şenel, gözyaşlarını tutamadı.
Şenel'in babası Mustafa Damar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Bugün buraya Ceren Damar Şenel’in bir cani, bir canavar tarafından iki el silahla vurularak yere yığılmasına rağmen 28,5 santim özel üretilmiş bıçakla bir bıçak darbesi, iki bıçak darbesi... Onyedi bıçak darbesi ile sırtından kalleşçe vurarak katleden bir canavarın bir mahlukun davasını görmeye geldik" diye konuştu.
Açıklamanın ardından Şenel’in ailesi ve yakınları, duruşmayı takip etmek üzere adliyeye girdi.

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Ceren'i öldüren öğrencisinin yargılanmasına başlandıCeren'i öldüren öğrencisinin yargılanmasına başlandıCeren'i öldüren öğrencisinin yargılanmasına başlandıCeren'i öldüren öğrencisinin yargılanmasına başlandı

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