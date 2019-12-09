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Ceren’in katili, cebinde bıçakla lokantaya girip çorba istemiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 16:30 | Son Güncelleme

Ordu’da Ceren Özdemir’i bıçaklayarak ölümüne neden olay katil Özgür Arduç’un (35), polis tarafından yakalanmadan hemen önce güvenlik kameralarına takılan görüntüleri ortaya çıktı.

Ordu’da Ceren Özdemir’i bıçaklayarak ölümüne neden olay katil Özgür Arduç’un (35), polis tarafından yakalanmadan hemen önce güvenlik kameralarına takılan görüntüleri ortaya çıktı. Katilin, bir lokantaya girip çorba istediği ve bıçağın o esnada da üzerinde olduğu öğrenildi.
Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi olan ve doğum gününe 3 gün kala evinin önünde Özgür Arduç isimli katil tarafından bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir’in katilinin, olaydan bir gün sonra lokantaya girerek çorba istediği görüntüler ortaya çıktı.

Güvenlik kameraları yakalanmadan hemen önce kaydetti
Olayın yaşandığı 3 Aralık tarihinin ertesi günü bir lokantaya girerek çorba isteyen ve lokantacının durumundan şüphelenip yemek vermediği katil zanlısı Özgür Arduç’un, işletmenin içeriye girip bir süre sonra dışarıya çıktığı, kısa bir süre sonra ise aynı lokantanın önünden geçtiği görüntüler güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde katilin, yakalanmadan hemen önce elinde şemsiye ile uzaklaştığı anlar kameraya yansıyor.
Altınordu ilçesi Yeni Mahalle’de lokanta işleten İlkay Bilgihan, “Bu vatanda (Özgür Arduç) karşıdan geldi, telefoncu arkadaşımızın dükkanının önünde durdu. Sonrasında da şemsiyesini kapattı ve kapüşonunu açtı. Sol eli cebinde lokantaya girdi. Ben de o esnada tam camın kenarındaydım. Sonrasında bana bir maruzatı olduğunu söyledi ve ‘bir çorba içebilir miyim?’ dedi. Çorbalar bitmişti, şuanda patronun olmadığını söyledim. Çorba vermedim. Buradan çıkıp yukarıya gitti ve bir dakika sonra geri döndü. Telefoncu arkadaşımız bunu tanıyarak peşinden çıkıp takip etti ve yakalattı” dedi.

“Sol eli cebindeydi, orada keskin bir şey görülüyordu”
Katilin, lokantaya girdiği esnada sol elinin cebinde olduğunu ve bıçağa benzer keskin bir cismin göründüğünü ifade eden Bilgihan, “Üstü başı da perişan haldeydi. Eşofmanının paçaları da ıslaktı. Sol elini devamlı cebinde tutuyordu. Onun davranışları benim de çok dikkatimi çekti. Sonrasında buradan ayrıldı ve aynı istikametten geri geldi. Katilin o olduğunu öğrenince burada yakalama imkanımız vardı, onu neden yakalamadık diye çok düşündüm ve üzüldüm. Keşke onu biz yakalasaydık da cezalandırsaydık” şeklinde konuştu.

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