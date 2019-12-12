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Ceren'in katili, duruşmalara SEGBİS ile katılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 11:24 | Son Güncelleme

Ordu’da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’i (20) öldüren katil zanlısı Özgür Arduç hakkındaki iddianamenin yılbaşına kadar tamamlanarak, Ordu Ağır Ceza Mahkemesi’nde davanın açılacağı öğrenildi. Katil zanlısı, mahkeme salonuna Ceren'in ailesiyle karşılaştırılmamak ve güvenlik gerekçesiyle, getirilmeyecek. Arduç, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden, SEGBİS aracılığıyla katılacak.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık Salı akşamı, evinin bulunduğu binanın girişinde Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak, öldürüldü. Polis, güvenlik kameraları ve mobese görüntülerinden kimliğini belirlediği cezaevi firarisi Özgür Arduç'u ertesi gün, yakaladı. Emniyete götürülürken 2 polis memurunu da bıçaklayarak yaralayan Arduç, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Edinilen bilgilere göre, Ordu Cumhuryet Savcılığı, katil zanlısının, polis, savcılık ve hakimlikte verdiği ifadelerin, olay yerinde yaptırılan 'yer göstermedeki' anlatımlarıyla örtüşmesi ve görgü tanıklarının ifadeleriyle uyumlu olması nedeniyle iddianameyi yılbaşına kadar hazırlayarak, davayı açacak. Adli Tıp Kurumu'ndan istenilen raporların gelmesiyle tamamlanacak olan iddianame, Ordu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilecek. Mahkemenin, iddianameyi kabul etmesiyle de dava açılmış olacak.
Yargılama aşamasında, yakalandığı anda vatandaşların linç girişiminde bulunduğu Arduç, güvenlik gerekçesi ve Ceren'in ailesiyle karşılaştırılmamak için duruşma salonuna getirilmeyecek. Arduç, duruşmaya tutuklu bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla katılacak.

BARO BAŞKANI CEREN’İN AİLESİ'NİN AVUKATI

Öte yandan Ordu Barosu Başkanı Haluk Murat Poyraz'ın, kişisel olarak Ceren’in ailesinin vekaletini aldığı, Baro Yönetim Kurulu ve Kadın Hakları Komisyonu üyelerinin de dosyaya katılma talebinde bulunacağı öğrenildi.

Yasal zorunluluk nedeniyle Arduç’a yakalanmasından sonrasındaki süreçte olduğu gibi, CMK avukatı görevlendirileceği bildirildi. Davanın açıldığı tarihte nöbet sırası kendisinde olan CMK avukatı, yargılamada savunma görevi alacak.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ceren Özdemir özgür arduç ordu

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
daha ne düşünüyorsunuz.asın şu adamı ibret olsun.
Ne güvenliği yaa bide adamın hayatını mķ güvene alıyorsunuz ohhh ne alaaa memleket ölen insanların güvenliğini kimse sağlamaz katiilerin güvenliği en üst düzeyde nasıl bir ülke olduk yaa
BU İĞRENÇ MAHLUKU HER GÜN GÖRMEK ZORUNDA MIYIZ.
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