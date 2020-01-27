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Ceren’in katili için istinaf başvurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 18:01 | Son Güncelleme

Ordu’da, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’i bıçaklayarak öldüren katil Özgür Arduç’un avukatı, istinat mahkemesine başvurdu.Altınordu ilçesinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’i doğum gününe 3 gün kala bıçaklayarak ölümüne neden olan katil Özgür Arduç, 20 Ocak tarihinde 2.

Ordu’da, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’i bıçaklayarak öldüren katil Özgür Arduç’un avukatı, istinat mahkemesine başvurdu.
Altınordu ilçesinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’i doğum gününe 3 gün kala bıçaklayarak ölümüne neden olan katil Özgür Arduç, 20 Ocak tarihinde 2. kez hakim karşısına çıktı. ‘Canavarca hisle kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Ceren Özdemir’in katili Özgür Arduç’un avukatı, istinaf mahkemesine başvurdu.
Katil Özgür Arduç’un avukatının istinaf dilekçesinde, Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararın eksik inceleme sonucu verildiği ifade edilerek, istinaf incelemesi sonucu kararın bozulmasına ve yeniden karar verilmek üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesine, esasa ilişkin karar verilecekse sanığın beraatine, aksi halde lehe olan hükümlerin uygulanması talep edildi.
Özdemir ailesinin avukatı ve Ordu Barosu Başkanı Av. Haluk Murat Poyraz, sanık müdafinin istinaf müracaatının yasal görevi olduğunu belirterek, Ceza Mahkemesi Kanunu 272/1-2. cümle uyarınca 15 yıl ve daha fazla hapis cezalarına ilişkin hükümlerin, istinaf başvurusu yapılmasa bile bölge adliye mahkemesince kendiliğinden inceleneceğini belirtti. Yargılamanın, usul ve yasaya uygun yapıldığını, eksiklik olmadığını ve istinaf başvurusunun esastan reddi gerektiğini beyan eden Poyraz ayrıca, davaya Ordu Barosu tüzel kişiliği olarak da katılma talebinde bulunduklarını, katılma taleplerinin reddine ilişkin baro olarak da istinaf müracaatında bulunduklarını, bu müracaatlarının usule ilişkin olup esası etkilemeyeceğini, sanığın cezasına etki etmeyeceğini de aktardı. 20 Ocak tarihinde 2. kez Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Ceren Özdemir’in katili Özgür Arduç, ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmıştı.

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