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Ceren’in katili tekrar Van’a gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 15:23 | Son Güncelleme

Ordu’da 20 yaşındaki Üniversitesi öğrencisi Ceren Özdemir’i takip edip öldüren katil Özgür Arduç, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için getirildiği Elazığ’da işlemleri tamamlanmasının ardından tekrar Van’a gönderildi.3 Aralık’ta katil Özgür Arduç (35), takip ettiği Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 3’üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir’i, doğum gününe 3 gün kala evinin önünde bıçaklayarak öldürmüş, daha sonra ise 2 polisi de yaralamıştı.

Ceren’in katili tekrar Van’a gönderildi

Ordu’da 20 yaşındaki Üniversitesi öğrencisi Ceren Özdemir’i takip edip öldüren katil Özgür Arduç, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için getirildiği Elazığ’da işlemleri tamamlanmasının ardından tekrar Van’a gönderildi.
3 Aralık’ta katil Özgür Arduç (35), takip ettiği Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 3’üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir’i, doğum gününe 3 gün kala evinin önünde bıçaklayarak öldürmüş, daha sonra ise 2 polisi de yaralamıştı. "Canavarca hisle kasten öldürme" ve iki kez de "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçlarından hakkında dava açılan ve yargılanmaya başlayan katil Özgür Arduç (35), bugün Van Yüksek Güvenlikli Cezaevinden Elazığ’a nakledildi.
Elazığ’da Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine götürülen zanlı Arduç, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için heyete sokuldu. Bir süre hastanede kalan zanlı, daha sonra güvenlik tedbirleri arasında tekrar hastaneden araçla çıkartılarak Van’a gönderildi.

Ceren’in katili tekrar Van’a gönderildi

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