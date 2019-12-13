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Ceren'in katiline, 2 ayrı iddianamede 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 17:57 | Son Güncelleme

İFADELERİ KAN DONDURDU: CEREN ÖLDÜYSE BIÇAK GÖREVİNİ YAPMIŞTIR Ordu’da balerin Ceren Özdemir’i bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Özgür Arduç hakkında hazırlanan 13 sayfalık iddianamenin detayları ortaya çıktı.

İFADELERİ KAN DONDURDU: CEREN ÖLDÜYSE BIÇAK GÖREVİNİ YAPMIŞTIR
Ordu’da balerin Ceren Özdemir’i bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Özgür Arduç hakkında hazırlanan 13 sayfalık iddianamenin detayları ortaya çıktı. Polise verdiği ifadelere ek olarak savcılıkta da ifadesi alınan Arduç’un, "Emniyet'te verdiğim ifadeler doğrudur. Ben Ceren Özdemir’in ölüp ölmediğini merak ediyorum. Hastanede yattığı söyleniyor, böyle bir durumda nasıl ölebilir. Ölmüş ise bıçak görevini yapmıştır. Ben Ceren Özdemir’i olay gecesi rastlantı sonucu gördüm. Kendisine baktığımda belki güzel olmasından ve benim ona sahip olabilecek maddi durumum, sosyal konumum olmamasından kaynaklı, belki güzel giyinmesinden benden daha güzel şartlarda yaşamasından kaynaklı, belki de göz göze geldiğimizde bana bakışından huylanarak kendisini öldürmeye karar verdim. Kendisini takip ettiğim sırada çantasını da öldürdükten sonra alabileceğimi düşündüm" dedi.
'ÖLDÜRÜYORUM, MUTLU OLUYORUM'
Ceren Özdemir'i öldürmeden önce takip edip öldüremediği başka bir kadını öldürmeyi düşünürken yakalandığını da anlatan Özgür Arduç, "Yakalanmasaydım onu da öldürecektim. Ceren Özdemir'in ölmesi nedeniyle pişman değilim, üzülemiyorum, elimde olmadan öldürüyorum ve mutlu oluyorum. Ben İstanbul'dayken sevdiğim kedilerin başını taşla eziyordum, hatta bir tanesinin kalbini çıkarmıştım" ifadelerini kullandı.
ÖNCE SİLAH VE ETER ARAMIŞ
Katil zanlısının, firarın birinci gününde cezaevinde yatan bir arkadaşının eşinden silah almak için Ulubey ilçesine gittiği, ancak kadının tepki göstermesi üzerine şehir merkezine geldiği, Ceren'i öldürdüğü 3 Aralık günü ise saat 16.00 sıralarında bir veteriner kliniğine gidip, 'hayvanlarını bayıltacağı' yalanıyla eter almaya çalıştığı da ortaya çıktı.
KEDİLERİ ÖLDÜRMÜŞ
Katil zanlısı ifadesinde, İstanbul'da yaşadığı tarihlerde sevdiği kedileri bıçaklayarak öldürdüğünü hatta bir kedinin kalbini çıkardığını da söyledi.
DNA İNCELEMESİ ŞİŞE KAPAĞINDAN YAPILDI
Cinayetin ardından çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polisin, katil zanlısı Özgür Arduç'un henüz kimlik bilgileri belirlenmeden, bir şişe kapağını yere attığını belirlediği,
güvenlik kamera görüntülerinden kapağı bularak DNA profil testi yaptığı da ortaya çıktı.
SAVCILIK FİRAR BİLDİRİMİ YAPMIŞ
Katil zanlısı Özgür Arduç'un, Ordu Açık Cezaevi'nden 1 Aralık'ta gece 00.15'te yapılan sayımda kaldığı odada bulunmadığının anlaşılması üzerine aynı gün gerekli firar bildirimlerinin yapıldığı, savcılık tarafından hakkında yakalama kararı çıkarıldığı da iddianamede yer aldı.

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