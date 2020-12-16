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Ceren’in katiline verilen cezanın onanması istendi

16.12.2020 13:16 | Son Güncelleme:
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Ceren’in katiline verilen cezanın onanması istendi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, evinin önünde Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir’in katiline verilen cezasının onanmasını istedi.Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi’nde, 3 Aralık 2019 tarihinde doğum gününe 3 gün kala bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir’in (20) katili Özgür Arduç’a ’canavarca hisle kasten öldürme’ suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet cezasının onanmasını istedi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, evinin önünde Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir’in katiline verilen cezasının onanmasını istedi.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi’nde, 3 Aralık 2019 tarihinde doğum gününe 3 gün kala bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir’in (20) katili Özgür Arduç’a ’canavarca hisle kasten öldürme’ suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet cezasının onanmasını istedi. Kararın temyiz edilmesi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tebliğname hazırladı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, temyiz başvurusunda kararı verecek olan Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi’ne gönderdiği tebliğnamede, cinayet zanlısı Özgür Arduç’a verilen ‘ağırlaştırılmış müebbet cezası’nın onanmasını talep etti.

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