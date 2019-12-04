HABER

Ceren'in katilini ablası görmüş (6)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 19:59 | Son Güncelleme

VALİ YAVUZ: ZANLININ 12 AYRI SUÇTAN SABIKASI VAR Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ceren Özdemir’in katil zanlısının yakalanmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ordu Emniyetini başarılı çalışmasından dolayı tebrik eden Vali Yavuz, zanlının 12 ayrı suçtan sabıkası bulunduğunu belirterek, emniyet personelinin suçlunun yakalanması ile ilgili yürüttüğü çalışmalardan da detaylar verdi.

Ceren'in katilini ablası görmüş (6)

VALİ YAVUZ: ZANLININ 12 AYRI SUÇTAN SABIKASI VAR
Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ceren Özdemir’in katil zanlısının yakalanmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ordu Emniyetini başarılı çalışmasından dolayı tebrik eden Vali Yavuz, zanlının 12 ayrı suçtan sabıkası bulunduğunu belirterek, emniyet personelinin suçlunun yakalanması ile ilgili yürüttüğü çalışmalardan da detaylar verdi. Olay yeri ve çevredeki tüm kamera kayıtlarının titizlikle incelendiğini, teknik ve analizlerin ardından suçlunun hem kimliğinin saptandığını, hem de yakalanmasının sağlandığını ifade eden Vali Yavuz, şunları söyledi:
"Ceren evladımızı bir katil maalesef aramızdan aldı. Gerçekten üzüntümüzü tarif edecek bir cümle bulmak mümkün değil. Özellikle gencecik bir evladımızı, üniversite öğrencimizi kaybetmenin derin bir üzüntü ve acısı içindeyiz. Öncelikle Ceren kardeşime, evladımıza Allah’tan rahmet diliyorum, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Olayın meydana geldiği 19.40 saatinden itibaren, dün geceden itibaren emniyet birimlerimiz, benim bizatihi koordinemde çok yoğun bir mesai harcamıştır. Başta istihbarat birimlerimiz ve diğer birimlerimiz olmak üzere yoğun bir çalışma yapmış, tüm kamera, teknik ve analiz çalışmaları detaylı bir şekilde gerçekleştirilmiş ve zanlının eşgaline ulaşılmış ve yapılan çalışmalar neticesinde de 15.45 sularında, otogar civarında yakalanmıştır. Yakalandığı esnada üzerinde suç aleti ile birlikte yakalanmıştır ve bu esnada polislerimize direnmiş ve hafif şekilde iki polis memurumuz da yaralanmıştır. Ama polislerimiz çok şükür, sağlık durumları iyi herhangi bir hayati tehlikesi bulunmamaktadır” dedi.
'KATİL ZANLISI SUÇUNU İTİRAF ETMİŞTİR'
Zanlının suçunu itiraf ettiğini de anlatan Vali Yavuz, “Yapılan mülakatta katil zanlısı suçunu itiraf etmiştir. Ve olayı kendisinin gerçekleştirdiğini söylemiştir, beyan etmiştir. Bu kişi 01.12.2019 tarihinde cezaevinden firar etmek suretiyle bu eylemi gerçekleştirmiştir. Aranan bir şahıstır. Daha önce de çok sayıda suç kaydı mevcuttur. Olay çok yönlü şekilde tarafımızdan incelenmekte, araştırılmakta, takip edilmektedir. Dolayısıyla henüz olay tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması için başta Emniyet Müdürümüz, güvenlik birimlerimiz, adli makamlarla işbirliği yaparak neticelendireceklerdir. Tekrar bir kez daha ifade etmem gerekir ki, özellikle Ordulu kardeşlerimizin bu konu üzerindeki hassasiyeti takdirle karşılaşacak düzeydedir. Bizlere de yardımcı olmuşlardır. Özellikle Ordulu kardeşlerimizin bize göstermiş olduğu güvene ve emniyet güçlerimize göstermiş oldukları yardım ve duyarlılık için ayrıca teşekkürü bir borç olarak ifade ediyorum ve buradan bir kez daha güvenlik birimlerimizin bu hızlı ve etkin çalışması neticesinde faailin ele geçmesi de elbette acımızı hafifletmiştir. Bunu açıkça söylemek istiyorum değerli kardeşlerim. Ümit ederim böylesi acılar bir daha yaşamayalım, şiddetin her türlüsünü kime karşı yapılırsa yapılsın, kimden gelirse gelsin karşısında duralım. Bütün dileğimiz temennimiz budur” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

PARTNER O yarışma hayatlarını değiştirdi! O yarışma hayatlarını değiştirdi!
“Naim Süleymanoğlu” filmi gözyaşlarına boğdu“Naim Süleymanoğlu” filmi gözyaşlarına boğdu
Cerablus’ta yetimler yeni yuvalarına kavuştuCerablus’ta yetimler yeni yuvalarına kavuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Uludağ'da kaybolan AKUT ekibiyle ilgili yeni gelişme!

Uludağ'da kaybolan AKUT ekibiyle ilgili yeni gelişme!

Ceren Özdemir'in son anları kamerada

Ceren Özdemir'in son anları kamerada

BBP ve Saadet Partisi asgari ücret talebini açıkladı

BBP ve Saadet Partisi asgari ücret talebini açıkladı

Sarallar suç örgütüne operasyonda yeni gelişme

Sarallar suç örgütüne operasyonda yeni gelişme

Sigarada yeni dönem! Yarın başlıyor

Sigarada yeni dönem! Yarın başlıyor

Şehidi ambulansta gören köpek öyle bir şey yaptı ki...

Şehidi ambulansta gören köpek öyle bir şey yaptı ki...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteorolojiden yoğun kar uyarısı

Meteorolojiden yoğun kar uyarısı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Çektikleri video ihbar kabul edilmişti! Gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! Flaş gelişme

Kolu kopmuş erkek cesedi bulunmuştu! 3 arkadaşı tutuklandı

Arkadaşlarını öldürüp dereye attılar!

Ceren'in katiliyle ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı

Ceren'in katiliyle ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı

Uludağ'da kaybolan iki dağcının son görüntüleri ortaya çıktı

Kayıp dağcıların son görüntüleri ortaya çıktı

Hırsızlıktan tutuklandılar! Ağlayarak cezaevine gittiler

Ağlayarak cezaevine gittiler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.