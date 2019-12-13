HABER

Ceren’in katilinin 13 sayfalık iddianamesi kan dondurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 19:19 | Son Güncelleme

Ordu’da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’i bıçaklayarak ölümüne neden olan katil Özgür Arduç’un 13 sayfalık iddianamesinin detayları okuyanları şok etti.

Ordu’da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’i bıçaklayarak ölümüne neden olan katil Özgür Arduç’un 13 sayfalık iddianamesinin detayları okuyanları şok etti. İddianamede yer alan katilin ifadesinin bir bölümünde “Ceren Özdemir ölmüşse bıçak görevini yapmıştır” demesi kan dondurdu.

Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 3’üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir’i, doğum gününe 3 gün kala evinin önünde bıçaklayarak ölümüne neden olan ve yakalanacağı esnada 2 polisi yaralayan katil Özgür Arduç (35) hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 13 sayfalık iddianame hazırlandı. ‘Canavarca hisle kasten öldürme’ ve iki kez de ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs’ suçlarından Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesine iki ayrı iddianame ile 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi. İddianamelerde ayrıca, şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 62. maddesi uyarınca ceza indirimi uygulanmaması da talep edildi. Hazırlanan iddianameler kabul edildi.

“Ceren öldüyse bıçak görevini yapmıştır”
Katil Özgür Arduç’un, 13 sayfalık iddianamesinde de yer alan ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan ifadesinin detayları da ortaya çıktı. Katil Arduç’un, “Ordu Asayiş Şube Müdürlüğünde vermiş olduğum savunmama dair ifade tutanağındaki beyanlarım doğrudur. Ben, Ceren Özdemir’in ölüp ölmediğini merak ediyorum. Hastanede yattığı söyleniyor, böyle bir durumda nasıl ölebilir. Ölmüş ise bıçak görevini yapmıştır. Ben Ceren’i olay gecesi rastlantı sonucu gördüm. Kendisine baktığımda belki güzel olmasından ve benim ona sahip olabilecek maddi durumum, sosyal konumum olmamasından kaynaklı, belki güzel giyinmesinden benden daha güzel şartlarda yaşamasından kaynaklı, belki de göz göze geldiğimizde bana bakışından huylanarak kendisini öldürmeye karar verdim. Kendisini takip ettiğim sırada çantasını da öldürdükten sonra alabileceğimi düşündüm” şeklindeki ifadesi kan dondurdu.

Kedilere de eziyet etmiş, kalbini sökmüş
İddianamedeki ifadesinde, Ceren Özdemir’i öldürdüğü için pişman olmadığını ve önceden kedilerin başını taşla ezdiğini de itiraf eden katil Arduç, “Maktulü yaralamakta kullandığım bıçağı başka kişileri de öldürmeyi düşündüğümden ve yakalanmayacağımı düşündüğümden, sağlam ve kaliteli olmasını da değerlendirerek atmadım. Cezaevinde bulunduğum süre içerisinde de dışarı çıkıp birilerini öldürme düşüncesi ile yaşıyorum. Kendimi öldürmeyi de düşünsem de öyle hemen ölmek istemeyip, öncesinde birilerinin canını yakmak istiyorum. Ceren Özdemir’in ölmesi nedeniyle pişman değilim, üzülemiyorum, elimde olmadan öldürüyorum ve mutlu oluyorum. Ben İstanbul’dayken sevdiğim kedilerin başını taşla eziyordum, hatta bir tanesinin kalbini çıkarmıştım” ifadesinde bulundu.

PARTNERSevgilisinin üstsüz pozlarını paylaştıSevgilisinin üstsüz pozlarını paylaştı
Öğrenciler çiğ köfteden zehirlendiÖğrenciler çiğ köfteden zehirlendi
Tepki gören görüntülerin çekildiği bakım evi hakkında soruşturmaTepki gören görüntülerin çekildiği bakım evi hakkında soruşturma
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Adnan Oktar davasında flaş tahliye kararları!

Adnan Oktar davasında flaş tahliye kararları!

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Ben oturmak için seçilmedim

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Ben oturmak için seçilmedim

Yeni partide 'belediye başkanı' sürprizi!

Yeni partide 'belediye başkanı' sürprizi!

Tapuda yeni dönem!

Tapuda yeni dönem!

Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'nin ilkelerini açıkladı

Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'nin ilkelerini açıkladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: HDP mitingine saldırı davasında karar belli oldu

HDP mitingine saldırı davasında karar!

2020 bütçesi İBB Meclisi'nde onaylandı

İBB Meclisi'nin 2020 bütçesi onaylandı

Son dakika: Güleda Cankel'in katili Zafer Pehlivan hakkında istenen ceza belli oldu

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme!

Akşener'in '20 milletvekili isteseler veririm' ifadesine AK Partili isimden tepki!

Akşener'in '20 milletvekili isteseler veririm' ifadesine tepki!

Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus askeri gemisi Boğaz'dan geçti

'Palu Ailesi'nin damadından 3 kadın memura ölüm tehditi!

Kamuoyunda ‘Palu Ailesi’ olarak biliniyorlar! Yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.