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  4. Ceren’in katilinin cezası belli oldu

Ceren’in katilinin cezası belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 11:46 | Son Güncelleme

Ordu’da Ceren Özdemir’i bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç’un cezası belli oldu.

Ordu’da Ceren Özdemir’i bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç’un cezası belli oldu. Katil Arduç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Üniversite öğrencisi ve balerin Ceren Özdemir’i evinin önünde bıçaklayarak ölümüne neden olan katil zanlısı Özgür Arduç, 2. kez hakim karşısına çıktı. ‘Canavarca hisle öldürmeye teşebbüs’ suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet talebiyle yargılanan Arduç, Van’daki Yüksek Güvenlikli Cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanarak, Ordu Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ifadesi alındı.
Yakınların ve çok sayıda avukatın katıldığı duruşmada mahkeme Başkanı katil Özgür Arduç’a akıl sağlığının yerinde olduğuna ilişkin raporun alındığını ve son olarak ne söylemek istediğini sordu. Özgür Arduç, rapora itiraz ederek yeniden rapor istediğini söyledi. Mahkeme heyeti oy birliği ile Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinin raporunu yeterli bularak bu talebi reddetti.
Ceren Özdemir’in ailesinin avukatı Ordu Baro Başkanı Haluk Murat Poyraz, sanık Özgür Arduç’a bazı sorular sordu. Poyraz, sanık Arduç’a, “Cezaevinden kaçtığını söylemene rağmen olay günü hamam, sakal tıraşı parasını nereden buldun, kaldığın otelin sahibini tanıyor musun, silah bulmaya Ulubey ilçesine dolmuşla taksi ile mi gittin, yol parasını nasıl buldun?” diye sordu. Sanık Özgür Arduç, bu sorulara cevap vermek istemedi.
Mahkeme heyeti dosya açısından araştırılacak bir konu kalmadığını belirterek savcının mütalaa talebini açıklamasını istedi. Savcı mütalaasında tüm delillerin yeterli olduğunu, olayın aydınlatıldığını belirterek ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi. Mahkeme heyeti kısa bir ara vererek karadı açıkları. Karara göre sanık Özgür Arduç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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