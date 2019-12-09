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Ceren'in katilinin, cinayet öncesi zıpkın araması kamerada (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 16:38 | Son Güncelleme

BALE KURSU YAKINLARINDAN GEÇMİŞ Ordu'da, balerin Ceren Özdemir'i (20) bıçaklayarak, öldüren cezaevi firarisi Özgür Arduç'un (35), cinayetten 1 gün önce, genç kızın bale kursu yakınlarındaki sokakta yürürken, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

BALE KURSU YAKINLARINDAN GEÇMİŞ
Ordu'da, balerin Ceren Özdemir'i (20) bıçaklayarak, öldüren cezaevi firarisi Özgür Arduç'un (35), cinayetten 1 gün önce, genç kızın bale kursu yakınlarındaki sokakta yürürken, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde katil zanlısının, Ceren'in bale kursunun bulunduğu binanın yanındaki alışveriş merkezi ile iş yerine girdiği; ardından sokakta kalabalık arasında yürüdüğü anlar yer alıyor.
CEREN'İ TAKİP ETMİŞ
Özgür Arduç'un, olay günü, Ceren'in yürüdüğü sokaktaki farklı güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, katil zanlısının, Ceren'i bir süre arkasından takip ettiği ardından da karşı kaldırıma geçip, takibini sürdürdüğü anlar yer aldı.
GENÇ KIZIN SON GÖRÜNTÜLERİ
Balerin Ceren Özdemir'e ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri de tespit edildi. Görüntülerde, Ceren'in olay günü üniversiteden çıkıp, bale kursuna gittiği, saatler sonra da kurstan çıkarak, evine gitmek için yürüdüğü anlar yer alıyor.
GÜVENLİKÇİDEN PARA İSTEMİŞ
Öte yandan Özgür Arduç'un, olaydan 1 gün önce öğle saatlerinde, Ordu Ticaret Borsası'nın önünden geçtiği, buradaki güvenlik görevlisinden para istediği anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)

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