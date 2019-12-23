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Ceren’in katilinin duruşması ertelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 13:24 | Son Güncelleme

Ordu’da Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3’üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir’i (20) evinin bulunduğu binanın girişinde bıçaklayarak öldüren, yakalandıktan sonra tutuklanan Özgür Arduç’un ’canavarca hisle adam öldürmek’ suçundan yargılandığı dava, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığını tespit edilmesi için 20 Ocak 2020’ye ertelendi.Van yüksek güvenlikli cezaevinde tutuklu bulunan Özgür Arduç, Ordu 1.

Ordu’da Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3’üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir’i (20) evinin bulunduğu binanın girişinde bıçaklayarak öldüren, yakalandıktan sonra tutuklanan Özgür Arduç’un ’canavarca hisle adam öldürmek’ suçundan yargılandığı dava, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığını tespit edilmesi için 20 Ocak 2020’ye ertelendi.
Van yüksek güvenlikli cezaevinde tutuklu bulunan Özgür Arduç, Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başlayan duruşmaya Ceren’in ailesiyle karşılaştırılmaması ve güvenlik gerekçeleriyle SEGBİS üzerinden katıldı. Duruşmada Ceren Özdemir’in ailesini Ordu Baro Başkanı Haluk Murat Poyraz ve vekaletnameye dayalı yetki belgesiyle 20’yi aşkın Baro, onlarca avukat temsil etti. Arduç için ise Ordu Barosundan zorunlu müdafilik kapsamında bir CMK avukatı da görevlendirildi.
Duruşmada sanık Özgür Arduç, Ceren Özdemir’in babası Yılmaz Özdemir, anne Güfer Özdemir, abla Gizem Özdemir, Ceren ailesinin avukatı Ordu Baro Başkanı Av. Haluk Murat Poyraz ve davaya müdahil avukatların ifadeleri alındı.
İlk ifadelerinin alınmasının ardından duruşmaya 5 dakika ara verildi. Verilen aranın ardından tanık ifadelerine geçildi.
Tanık Suat Beyazıt ve tanık Hatice Beyazıt, olaydan sonra duvardan atlayıp kaçan şahsı gördüklerini, ancak olayı anlamadıklarını, daha sonra öğrenince müdahil olduklarını belirtti.
Av bayii işletmecisi Rafet Yeşilyurt, sanığın iş yerine gelerek zıpkın sorduğunu, daha sonra alacağını belirterek gittiğini ifade etti. Tanık Uğur Özer ve veteriner hekim Melek Albayrak, sanığın iş yerine eter almak için geldiğini kaydetti.
Sanık Özgür Arduç, tanık ifadelerini doğrulayarak, “Evet eter istedim, zıpkın sordum. Amacım hayvan ve insan öldürmekti. Akli dengem yerinde olsa bunları düşünmezdim” dedi.
Ceren Özdemir’in babası söz alarak, “Sanığın akli dengesi yerindedir” derken anne Güfer Özdemir, “Sanık gayet dikkatli konuşuyor akıl sağlığı yerindedir” ifadesini kullandı.
Savcı tanıkların dinlenmesinin ardından, önceki savunmalarını inkar eden sanığın akıl sağlığının tespiti için adli tıp kurumuna sevk edilmesini ve tutukluluk halinin devamını istedi.
Duruşmaya 5 dakika ara veren mahkeme başkanı verilen aranın ardından kararını açıkladı. Mahkeme Özgür Arduç’un akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için adli tıpa sevk edilmesine karar vererek duruşmayı 20 Ocak 2020 tarihi saat 10.30’a erteledi.

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