HABER

Ceren’in katilinin ilk ifadeleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 11:27 | Son Güncelleme

Ceren Özdemir’in katil zanlısı Özgür Arduç, ilk duruşmada SEGBİS sistemi üzerinden verdiği ifadesinde Ceren’i iki defa bıçakladığını söyledi.Özgür Arduç’un ilk ifadeleri şöyle:“Çocukluğumda 2 kez tecavüze uğradım.

Ceren Özdemir’in katil zanlısı Özgür Arduç, ilk duruşmada SEGBİS sistemi üzerinden verdiği ifadesinde Ceren’i iki defa bıçakladığını söyledi.
Özgür Arduç’un ilk ifadeleri şöyle:
“Çocukluğumda 2 kez tecavüze uğradım. Ondan sonra insanlara her türlü kötülüğü yapmak istedim. İnsanlardan nefret ettim. Her kötülüğü yaptım. Kedi köpek öldürdük. Benim aklı dengem yerinde değil. 2 dk iyi oluyorum 19 dk kötü oluyorum. Ceren’i bir anda gözüme kestirdim. Evinin önüne kadar takip attık ve bir anda bıçaklamaya başladım. Ceren’i iki defa bıçakladım.”

Mesleğini duyan korkuyor! "Bize yaklaşma, sen Azrail misin?"Mesleğini duyan korkuyor! "Bize yaklaşma, sen Azrail misin?"
Genç Kızılay ‘iyilik’ ruhunu öğrencilere anlattıGenç Kızılay ‘iyilik’ ruhunu öğrencilere anlattı
Battaniyeyle örtülü cansız bedeni bulunan işçinin intihar ettiği iddiasıBattaniyeyle örtülü cansız bedeni bulunan işçinin intihar ettiği iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu!

Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Usta oyuncudan acı haber

Usta oyuncudan acı haber

Uzungöl'de gergin gece! Yolları barikatlarla kapattılar!

Uzungöl'de gergin gece! Yolları barikatlarla kapattılar!

1 gün sonra evleneceklerdi! Nişanlısını banyoya götürüp...

1 gün sonra evleneceklerdi! Nişanlısını banyoya götürüp...

CHP harekete geçti! Suç duyurusu

CHP harekete geçti! Suç duyurusu

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğretmen trafikte dehşeti yaşadı: Ben galiba öleceğim

Öğretmen trafikte dehşeti yaşadı: Ben galiba öleceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobille Osmangazi Köprüsü'nden geçecek

Erdoğan yerli otomobille Osmangazi Köprüsü'nden geçecek

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in oğlu ve yeğenine 5 yıl hapis istemi

Böcek'in oğlu ve yeğenine 5 yıl hapis istemi

Akdeniz'de 3.2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan deprem

Denizli'de can pazarı! Yolcu midibüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı

Midibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Hastanelerin acil servisleri doldu taştı

Hastanelerin acil servisleri doldu taştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.