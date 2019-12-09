HABER

Ceren’in katilinin yakalanmasını sağlayan esnafa plaket

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 15:38 | Son Güncelleme

Ordu’da, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’i bıçakla öldüren katil Özgür Arduç’un yakalanmasını sağlayan esnafa plaket verildi.Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi olan, balerin Ceren Özdemir’i 3 Aralık’ta, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklayarak öldüren katil Özgür Arduç’un (35) fotoğrafını sosyal medyada görüp, polise ihbar ederek yakalanmasını sağlayan esnaf Alpay Taşçı’ya Ordu Elektrikçiler ve Sıhhi Tesisatçılar Odası Başkanı Mahmut Kara tarafından, esnaflar adına plaket takdim edildi.Başkan Kara, plaket takdiminde yaptığı açıklamada bu tür duyarlılığın bütün esnafların göstermesi gerektiğini ifade ederek, “Alpay kardeşimiz biraz daha erken davranmış ve teşhis etmiştir.

Ordu’da, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’i bıçakla öldüren katil Özgür Arduç’un yakalanmasını sağlayan esnafa plaket verildi.
Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi olan, balerin Ceren Özdemir’i 3 Aralık’ta, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklayarak öldüren katil Özgür Arduç’un (35) fotoğrafını sosyal medyada görüp, polise ihbar ederek yakalanmasını sağlayan esnaf Alpay Taşçı’ya Ordu Elektrikçiler ve Sıhhi Tesisatçılar Odası Başkanı Mahmut Kara tarafından, esnaflar adına plaket takdim edildi.
Başkan Kara, plaket takdiminde yaptığı açıklamada bu tür duyarlılığın bütün esnafların göstermesi gerektiğini ifade ederek, “Alpay kardeşimiz biraz daha erken davranmış ve teşhis etmiştir. Duyarlı ve özverili davranarak bu kişinin yakalanmasına vesile olmuştur. Belki bundan sonraki olabilecek bir cinayetin de önüne geçmiştir. Bu nedenle tüm esnaf kardeşlerimiz adına Alpay kardeşimize teşekkür ediyoruz” dedi.
Esnaf Alpay Taşçı ise "Sosyal medyada halen yankısı devam eden bir olay. Böyle üzücü bir olayla gündeme gelmek istemezdim. Bu plaketi hayatını kaybeden kardeşim ve bütün kadınlar adına alıyorum. İnşallah bir daha yaşanmasın istiyorum. Burada tek bir kişi değil, hepimiz sorumluyuz. Kadının hedef olmasından, kadın cinayetleri artık bir terör olayıdır. Bunun artık azalması için hepimizin elini taşın altına koyması gerekiyor. Sadece emniyet ve savcılığımız, askeriyemiz bir şey yapamaz, biz de insan olarak duyarlı olmalıyız. Ben de bir nebze bu şekil yardımcı olmaya çalıştım” diyerek Ceren Özdemir’in ailesine başsağlığı diledi.

Görenler inanamadı! Kaya parçası değil böbrek taşı Görenler inanamadı! Kaya parçası değil böbrek taşı
Otobüs ve otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişiye gözaltıOtobüs ve otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişiye gözaltı
Öğretmenler ‘bilime’ gönüllü olduÖğretmenler ‘bilime’ gönüllü oldu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Böyle basıldılar! Ne olduğunu anlamadan gözaltına alındılar

Böyle basıldılar! Ne olduğunu anlamadan gözaltına alındılar

Değiştirmeyi unutmayın! 31 Aralık son gün

Değiştirmeyi unutmayın! 31 Aralık son gün

Aynı kıyafeti giyince... 'Göğüs farkı'

Aynı kıyafeti giyince... 'Göğüs farkı'

‘Tuvaletçi başkan’ kendini savundu, dış güçleri işaret etti

‘Tuvaletçi başkan’ kendini savundu, dış güçleri işaret etti

Diyarbakır'da dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Diyarbakır'da dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Son anket sonucunu paylaşı! Böylesi görülmedi

Son anket sonucunu paylaşı! Böylesi görülmedi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Akdeniz'de art arda depremler!

Akdeniz'de art arda depremler!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Bolu'da deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü

Bolu'da deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Maltepe'deki esrarengiz ölümün sırrı ortaya çıktı

Maltepe'deki esrarengiz ölümün sırrı ortaya çıktı

Ceren'in katiliyle ilgili yeni görüntü! Cinayet öncesi zıpkın aradığı anlar ortaya çıktı

Ceren'in katiliyle ilgili yeni görüntü! Cinayetten 4 saat önce...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk! 3 kararı veto etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Doktorun boğazını jiletle kesti, ifadesi şoke etti!

Doktorun boğazını jiletle kesti, ifadesi şoke etti!

Doğa Koleji öğretmenlerinin eylemine velilerden destek (Doğa koleji satılıyor mu?)

Doğa Koleji eyleminde yeni gelişme

Şarkıcı Yılmaz Çelik'e 'terör' gözaltısı

Şarkıcı Yılmaz Çelik'e 'terör' gözaltısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.